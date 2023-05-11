Події

00:44 11.05.2023

Богуслаєв попросив включити його до списку обміну з РФ

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Богуслаєв попросив включити його до списку обміну з РФ

Екс-президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв написав заяву, в якій попросив включити її до списку обміну з РФ, йдеться в оприлюдненому проектом "Схеми" (видання "Радіо Свобода") листі. 

"Прошу додати мене до списку на обмін із Російською Федерацією", – пише Богуслаєв у заяві до Офісу президента.

У документі стоїть його підпис із приміткою: Богуслаєв, пенсіонер, інвалід 1 групи. У супровідному листі його адвоката зазначено дату направлення заяви – 20 березня 2023 року.

"Україна й надалі застосовуватиме всі доступні інструменти для того, щоб повертати наших військовополонених і цивільних осіб, які незаконно утримуються від держави-агресора. Але щодо конкретних кейсів і прізвищ, ми можемо коментувати це тільки за результатами", - наводять "Схеми" коментар представника Головне управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова.

Раніше Служба безпеки України встановила, що президент корпорації "Мотор Січ" (Запоріжжя) В'ячеслав Богуслаєв блокував постачання бойового вертольота для ГУР МО у квітні 2022 року, за цим фактом він також повідомлений про підозру.

У жовтні 2022 року співробітники СБУ затримали президента корпорації "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності АТ "Мотор Січ". Підозрюваним оголосили про підозру за ст.111-1 (колабораційна діяльність) та ст.111-2 (пособництво державі агресору) Кримінального кодексу України.

1 лютого 2023 року колишньому президенту ПАТ "Мотор Січ" було повідомлено про нову підозру: сприяння діяльності терористичної організації "ДНР", ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Богуслаєв очолював одне з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. До продажу контрольного пакету акцій китайської компанії Skyrizon, замороженої судом, він був найбільшим акціонером корпорації. 

Теги: #україна #мотор_січ #богуслаєв #обмін

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