ВАКС вирішив стягнути активи експрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у четвер частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції до колишнього президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва і директора представництва товариства в Москві, російського підприємця і застосувала до них санкцію - стягнення їхніх активів у дохід держави.

"ВАКС стягнув у дохід держави активи підсанкційних осіб: нерухоме майно, грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, частки в статутному капіталі низки господарських товариств, цінні папери, майнові права на торговельні марки та промислові зразки і вогнепальну зброю", - йдеться в повідомленні суду в четвер.

ВАКС нагадує, що апеляційна скарга на це рішення може бути подана учасниками справи та/або їхніми представниками до Апеляційної палати ВАКС протягом п'яти днів із дня оголошення рішення суду.

"У дохід держави стягнуто корпоративні права ("Мотор банк", "Мотор Гарант" (страхова компанія), Вінницький авіаційний завод та інші підприємства), нерухомість, земельні ділянки, грошові кошти (досить значна сума), зброю та інші активи!" - прокоментувала це рішення у дописі на фейсбук-сторінці директорка департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.

Вона уточнила, що за окремими активами третіх осіб суд відмовив, тому Міністерство юстиції оскаржуватиме це рішення.

Багатих подякувала Офісу Генерального прокурора, СБУ, НАЗК, АРМА, Держподатслужбі та іншим органам і громадським організаціям, які активно працювали для збору належної доказової бази.

"Апеляція попереду, але перший раунд наш", - підсумувала директорка департаменту Мін'юсту.

Як повідомлялося, 22 січня Міністерство юстиції подало позов до ВАКС для стягнення з Богуслаєва та ексгендиректора ТОВ "Борисфен-Авіа" Петра Коненка на користь держави 30 одиниць нерухомого майна та корпоративних прав у понад 10 юридичних осіб, зокрема ТОВ "Вертольоти МСБ", частки в ТОВ Фірма "Жекон". Заарештований Богуслаєв уперше в практиці таких справ брав участь у судовому засіданні ВАКС.

Раніше Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що розслідування у справі за обвинуваченням у роботі на російських окупантів експрезидента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва та директора департаменту підприємства завершено і передано до суду. У межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд грн.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ направили до суду обвинувачення на експрезидента "Мотор Січі" за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Його підлеглий - голова департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства - обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

У жовтні 2022 року співробітники СБУ затримали Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі". Експрезиденту "Мотор Січ" 1 лютого 2023 року було повідомлено про нову підозру: сприяння діяльності терористичної організації "ДНР".

Богуслаєв очолював одне з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів - "Мотор Січ". До продажу контрольного пакета акцій китайській компанії Skyrizon, яка заморожена судом, він був найбільшим акціонером корпорації.

Коненко очолював представництво "Мотор Січ" у Москві, був членом наглядової ради "Мотор Січ", помічником члена Ради Федерації Росії Глухих В. К. Санкції РНБО, застосовані згідно з указом президента Володимира Зеленського до очолюваного ним підприємства ТОВ "Борисфен-Авіа", були запроваджені ще 2021 року.