СБУ затримала російських агентів, серед них - інженер-конструктор "Мотор Січ"

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність у Київській і Запорізькій областях, серед них - інженер-конструктор заводу "Мотор Січ", повідомляє СБУ.

"На початку лютого 2023 року їх завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Вербування відбувалося через телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі. За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

У СБУ наголошують, що в Запоріжжі пособником ворога виявився інженер-конструктор підприємства "Мотор Січ", який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру.

"Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості", - уточнюється в повідомленні.

Ще одного російського агента затримали в передмісті Києва під час спроби фотофіксації однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів", - інформують в СБУ.

Під час обшуку в затриманих виявлено мобільні телефони з доказами виконання ворожих завдань і листування з агресором.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.