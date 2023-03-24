СБУ затримала російських агентів, серед них - інженер-конструктор "Мотор Січ"
Кіберфахівці Служби безпеки України викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність у Київській і Запорізькій областях, серед них - інженер-конструктор заводу "Мотор Січ", повідомляє СБУ.
"На початку лютого 2023 року їх завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Вербування відбувалося через телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі. За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.
У СБУ наголошують, що в Запоріжжі пособником ворога виявився інженер-конструктор підприємства "Мотор Січ", який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру.
"Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання – фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості", - уточнюється в повідомленні.
Ще одного російського агента затримали в передмісті Києва під час спроби фотофіксації однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів", - інформують в СБУ.
Під час обшуку в затриманих виявлено мобільні телефони з доказами виконання ворожих завдань і листування з агресором.
Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.