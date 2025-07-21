Інтерфакс-Україна
Події
20:00 21.07.2025

НАБУ: Жодної причетності працівника НАБУ до спецслужб РФ не встановлено, доказів участі в антидержавній діяльності немає

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НАБУ: Жодної причетності працівника НАБУ до спецслужб РФ не встановлено, доказів участі в антидержавній діяльності немає

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявляє, що немає жодних доказів чи свідчень причетності до спецслужб РФ працівника НАБУ, що передавав деяку інформацію представнику Управління державної охорони (УДО), якого згодом викрили на співпраці з російськими спецслужбами.

Про це йдеться у заяві НАБУ щодо тверджень Служби безпеки України (СБУ) про можливе співробітництво працівника НАБУ з представником спецслужб РФ, опублікованій у телеграм-каналі НАБУ у понеділок.

Повідомляється, що у серпні 2023 року до НАБУ надійшла інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних з одним із працівників Бюро. Йшлося про те, що в період служби в МВС (2012–2015 роки, тобто до початку роботи в НАБУ), ця особа пересилала електронною поштою інформацію про громадян України одному з працівників УДО.

У матеріалах зазначалося, що згаданий представник УДО до 2012 року обіймав посади в СБУ, а з 2012 по 2014 рік очолював один із підрозділів у складі служби безпеки президента в складі УДО. За даними СБУ, після анексії Криму ця особа перейшла на бік країни-агресора і з 2020 року працює у ФСО РФ.

"Національне бюро одразу включилось у встановлення обставин. У межах робочої взаємодії між НАБУ та СБУ було організовано додаткову перевірку за участю визначених співробітників НАБУ та одного з керівників підрозділів СБУ. Принципова позиція НАБУ — виявити всі обставини, незалежно від посади чи тривалості служби працівника", - зазначено у заяві.

"Під час спільної перевірки жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявлено. Це підтвердив і представник СБУ під час особистих зустрічей", - йдеться у заяві НАБУ.

Зазначається, що НАБУ ініціювало проведення опитування співробітника з метою ухвалення рішення щодо його подальшої служби чи можливої дисциплінарної відповідальності. "Однак СБУ наполегливо рекомендувала утриматися від будь-яких дій, щоб не завадити їхній оперативній роботі щодо інших зв’язків колишнього працівника УДО. СБУ також зазначила, що згадані зв’язки не стосуються працівника НАБУ, і контактів між ними не зафіксовано", - зазначено у документі.

Указано, що у серпні 2024 року СБУ усно повідомила, що під час розслідування справи про державну зраду, у якій фігурує згаданий колишній працівник УДО, "жодної причетності працівника НАБУ не встановлено. Доказів участі в антидержавній діяльності — немає".

"Відтоді НАБУ неодноразово зверталося до СБУ з проханням надати офіційне документальне підтвердження результатів перевірки, аби прийняти обґрунтоване рішення — щодо можливої відповідальності або подальшого проходження служби. Станом на сьогодні жодної офіційної відповіді Бюро не отримало. Єдине публічне згадування про цей епізод зʼявилося у дописі СБУ в соцмережах 21 липня 2025 року", - резюмували у НАБУ.

 

Теги: #заява #агент #набу

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