У Вінниці викрито й затримано хлопця, який за завданням ворога заклав вибухівку біля багатоповерхівки

У Вінниці викрито й затримано хлопця, який за завданням спецслужби РФ заклав вибуховий пристрій у дворі багатоповерхівок, а також передавав ворогу координати розташування поліцейських дільниць, будівель ТЦК та СП та військових автомобілів, повідомила пресслужба обласної прокуратури

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури 19-річному жителю м. Житомира, громадянину України повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури на сайті у вівторок.

За даними слідства, хлопець є учасником ворожої агентурно-інформаторської мережі, завданням якої є вербування жителів України для виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП) та застосування їх щодо військовослужбовців і правоохоронців.

Крім того члени мережі займаються збором інформації, необхідної представникам спецслужб РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема підозрюваний через Telegram передав куратору фотознімки, відеозаписи і точні координати розташування поліцейських дільниць, будівель ТЦК та СП, військових автомобілів на території м. Житомира. За це на банківську карту отримав кошти.

Надалі за обумовлену суму у $1 тис хлопець погодився поїхати до м. Вінниці та встановити там за визначеними координатами вибухівку. Прибувши до сусіднього обласного центру в вечірню пору, підозрюваний за вказівками куратора знайшов сховок з пакетом, у якому був пристрій, що складався з ємності з порошкоподібною речовиною та під’єднаними до неї проводами двома телефонами. Він заніс пакунок у двір житлових багатоповерхівок та залишив його в рослинах на клумбі.

За попередніми даними, вибухівка мала бути активована, коли поруч перебували б військовослужбовці. Оперативним заходами співробітників Служби безпеки злочин було попереджено – громадянина затримано по гарячих слідах.

Надалі йому повідомлено про підозру та судом щодо нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права застави.