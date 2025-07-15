Інтерфакс-Україна
Події
20:41 15.07.2025

У Вінниці викрито й затримано хлопця, який за завданням ворога заклав вибухівку біля багатоповерхівки

2 хв читати
У Вінниці викрито й затримано хлопця, який за завданням ворога заклав вибухівку біля багатоповерхівки

У Вінниці викрито й затримано хлопця, який за завданням спецслужби РФ заклав вибуховий пристрій у дворі багатоповерхівок, а також передавав ворогу координати розташування поліцейських дільниць, будівель ТЦК та СП та військових автомобілів, повідомила пресслужба обласної прокуратури

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури 19-річному жителю м. Житомира, громадянину України повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури на сайті у вівторок.

За даними слідства, хлопець є учасником ворожої агентурно-інформаторської мережі, завданням якої є вербування жителів України для виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП) та застосування їх щодо військовослужбовців і правоохоронців.

Крім того члени мережі займаються збором інформації, необхідної представникам спецслужб РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема підозрюваний через Telegram передав куратору фотознімки, відеозаписи і точні координати розташування поліцейських дільниць, будівель ТЦК та СП, військових автомобілів на території м. Житомира. За це на банківську карту отримав кошти.

Надалі за обумовлену суму у $1 тис хлопець погодився поїхати до м. Вінниці та встановити там за визначеними координатами вибухівку. Прибувши до сусіднього обласного центру в вечірню пору, підозрюваний за вказівками куратора знайшов сховок з пакетом, у якому був пристрій, що складався з ємності з порошкоподібною речовиною та під’єднаними до неї проводами двома телефонами. Він заніс пакунок у двір житлових багатоповерхівок та залишив його в рослинах на клумбі.

За попередніми даними, вибухівка мала бути активована, коли поруч перебували б військовослужбовці. Оперативним заходами співробітників Служби безпеки злочин було попереджено – громадянина затримано по гарячих слідах.

Надалі йому повідомлено про підозру та судом щодо нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права застави.

 

Теги: #вибухівка #вінниця #агент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:38 05.07.2025
СБУ затримали завербованого російськими спецслужбами мешканця Запоріжжя, який вчинив теракт в Одесі

СБУ затримали завербованого російськими спецслужбами мешканця Запоріжжя, який вчинив теракт в Одесі

16:02 23.06.2025
Голова СБУ про спроби ворожих спецслужб підірвати будівлю Служби: дівчина принесла під двері 7 кг вибухівки

Голова СБУ про спроби ворожих спецслужб підірвати будівлю Служби: дівчина принесла під двері 7 кг вибухівки

18:46 01.06.2025
У Корабельному районі окупанти скинули вибухівку з БпЛА на чоловіка - ОВА

У Корабельному районі окупанти скинули вибухівку з БпЛА на чоловіка - ОВА

22:57 27.05.2025
Повідомлення про виявлену в дворі багатоповерхівки в Києві вибухівку не підтвердилося - КМВА

Повідомлення про виявлену в дворі багатоповерхівки в Києві вибухівку не підтвердилося - КМВА

19:04 26.05.2025
Індустріальний парк за моделлю Quadruple Helix з інвестиціями у 6 млрд грн збудують у Вінниці

Індустріальний парк за моделлю Quadruple Helix з інвестиціями у 6 млрд грн збудують у Вінниці

15:24 05.04.2025
Дрони СБУ уразили в РФ завод "Промсинтез", який виробляє вибухівку, - джерела

Дрони СБУ уразили в РФ завод "Промсинтез", який виробляє вибухівку, - джерела

04:47 03.04.2025
Російський агент отримав 15 років тюрми за спроби "перерізати" логістику ЗСУ на Харківщині

Російський агент отримав 15 років тюрми за спроби "перерізати" логістику ЗСУ на Харківщині

10:38 01.04.2025
Суд відправив під варту посадовицю Вінницького ТЦК та її спільника, які побили військовозобов’язаного

Суд відправив під варту посадовицю Вінницького ТЦК та її спільника, які побили військовозобов’язаного

11:36 06.02.2025
Затримано і взято під варту харків’янку, яка заклала вибухівку біля дому ветерана ЗСУ

Затримано і взято під варту харків’янку, яка заклала вибухівку біля дому ветерана ЗСУ

17:47 24.01.2025
У Вінниці відкрився центр рекрутингу української армії

У Вінниці відкрився центр рекрутингу української армії

ВАЖЛИВЕ

Кабмін призначив мовним омбудсменом Олену Івановську

Суд обрав голові ЦПК Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Швейцарія прагне інтегрувати якомога більше українців на свій ринок праці - президентка Національної ради Федеральних зборів

Швейцарія готова стати майданчиком для діалогу між Україною та РФ щодо миру - президентка Національної ради Федеральних зборів

Обговорення можливості передачі Україні заморожених російських активів триває - президентка Національної ради Федеральних зборів Швейцарії

ОСТАННЄ

Робоча група опрацює розвʼязання питань щодо лікування поранених військовослужбовців у цивільних лікарнях - нардеп

Кабмін призначив мовним омбудсменом Олену Івановську

Комітет нацбезпеки рекомендував Кабміну підготувати зміни до законів для протидії використання вітчизняних засобів звʼязку Росією

Двоє загиблих та двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області

Трамп не виключив, що його дедлайн для припинення війни РФ проти України зрештою може становити менше ніж 50 днів

Зеленський доручив уряду заснувати академічні стипендії пам'яті захисників та захисниць України

Міністри закордонних справ України, Литви та Польщі 16 липня у Любліні обговорять безпекову ситуацію в регіоні

ДБР: Суд підтвердив обґрунтованість підозри в інкримінованих Шабуніну кримінальних правопорушеннях

Зеленський окреслив три напрями для українських дипломатів на нинішньому етапі

Суд обрав голові ЦПК Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА