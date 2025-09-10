У Вінниці 31 постраждалий внаслідок російського обстрілу, серед них 3 дітей

Фото: ДСНС

Психологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій допомогли 31 постраждалому внаслідок російського обстрілу міста Вінниця, серед них – троє дітей, які перенесли гостру реакцію на стрес.

Як повідомляється в телеграм-каналі ДСНС в середу, рятувальники вже ліквідували загоряння на об’єкті промислової інфраструктури у Вінниці, що виникло внаслідок російського обстрілу, і наразі розбирають конструкції зруйнованої будівлі.

Як повідомлялося, загалом в ніч проти середи територію Вінницької області атакували 26 російських дронів та 11 крилатих ракет. Раніше заступниця начальника Вінницької обладміністрації Наталія Заболотна повідомляла лише про одного постраждалого.

"Сьогодні вночі Вінниччина зазнала масованої комбінованої ворожої атаки. Під ударом крилатих ракет та шахедів опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури… Є один постраждалий. Його доставлено в лікарню – стан стабільний. Також в області пошкоджено близько 30 житлових будинків. Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та прибудинкові території", - повідомила вона.

Також Заболотна повідомляла про локалізацію масштабної пожежі, яка виникла внаслідок обстрілу.