Скеровано до суду справу депутата Вінницької облради, який призвався на службу і сидів вдома - прокуратура

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Правоохоронці завершили розслідування справи депутата Вінницької облради, який призвався на службу ще у 2022 році, отримував грошове забезпечення та додаткові виплати для військовослужбовців, але фактично не служив.

"Прокурори Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону затвердили та направили до суду обвинувальний акт (стосовно депутата Вінницької обласної ради VІІІ скликання ‒ військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ, обвинуваченого в ухиленні від військової служби та шахрайстві", - йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі в п'ятницю.

Досудовим розслідуванням установлено, що депутат на початку повномасштабного вторгнення був призваний на військову службу.

За інформацією відомства, у листопаді 2022 року він ввів в оману своє командування, повідомивши про необхідність виконання ним окремих завдань із залучення благодійної допомоги поза межами військової частини.

"Насправді ж, депутат не приступив до виконання обов’язків військової служби, а вибув за місцем свого проживання у м. Тульчин Вінницької області. Таким чином, він фактично не виконував покладені на нього службові обов’язки до травня 2023 року, коли його дії були викриті співробітниками правоохоронних органів", - зазначають в Офісі генпрокурора.

За цей період, як наголошують в прокуратурі, обвинувачений щомісячно незаконно отримував грошове забезпечення та додаткові виплати для військовослужбовців. Загальна сума незаконно отриманих коштів становить майже 200 тис грн.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4 ст. 409 та ч. 2 ст. 190 КК України, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 242 тис. гривень, яку було сплачено.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР у м. Хмельницькому, за оперативного супроводження УСБУ та УСР ДСР Нацполіції України у Вінницькій області.