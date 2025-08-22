Інтерфакс-Україна
20:33 22.08.2025

Сутички відбулись у Вінниці при спробі поліцейських заблокувати громадянина, якого розшукував ТЦК

Конфлікт між жителями Вінниці та правоохоронцями відбувся у Вінниці на вулиці Замостянській у п'ятницю при спробі заблокувати громадянина, який перебував у розшуку місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"22 серпня під час патрулювання Вінниці поліцейські зупинили водія за порушення ПДР. Під час перевірки документів 25-річний керманич, який з 13 квітня розшукується Вінницьким ОМТЦК та СП, пересів на пасажирське сидіння та намагався втекти. Правоохоронці обмежили його рух. Тим часом перехожі намагались завадити розгляду адміністративного провадження. Наразі проводиться перевірка", - повідомляється на сторінці поліції Вінницької області у Facebook.

В свою чергу у Вінницькому обласному ТЦК та СП повідомили, що під час конфлікту не проводили заходів мобілізації чи оповіщення.

"У соціальних мережах поширюється відео, яке описане як конфлікт між цивільними громадянами та представниками Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Офіційно повідомляємо, що на момент подій, зафіксованих у відео, військовослужбовці Вінницького ТЦК та СП не проводили жодних заходів, пов’язаних із мобілізацією чи оповіщенням населення у зазначеній локації. Закликаємо не поширювати маніпулятивну та викривлену інформацію", - наголосили в обласному ТЦК.

Місцеві пабліки розповсюджують відео імпровізованого мітингу на вулиці, в якому взяли участь більше сотні жителів. На місці перебуває близько десятка правоохоронців та кілька автомобілів Національної поліції.

 

