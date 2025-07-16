Російські дрони завдали удару по заводу польської групи Barlinek у Вінниці, є постраждалі - глава МЗС Польщі

Фото: https://www.facebook.com/radeksikorski/photos_by

Внаслідок російської дронової атаки пошкоджено завод польської групи Barlinek у Вінниці, відомо про постраждалих, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Російські дрони завдали удару по заводу групи Barlinek у Вінниці. Керівник заводу щойно повідомив мені, що удар був навмисним і здійснювався з трьох напрямків. Є поранені, серед них двоє з важкими опіками", - написав він у соцмережі Х.

Сікорський додав, що на місці події працюють українські служби, а також польське консульство.

"Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів", - наголосив міністр.

Раніше у Вінницькій ОВА повідомили, що кількість цивільних, постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Вінницю зросла до восьми. Відомо про влучання по двох обʼєктах промислової інфраструктури.