Інтерфакс-Україна
Події
12:08 16.07.2025

Російські дрони завдали удару по заводу польської групи Barlinek у Вінниці, є постраждалі - глава МЗС Польщі

1 хв читати
Російські дрони завдали удару по заводу польської групи Barlinek у Вінниці, є постраждалі - глава МЗС Польщі
Фото: https://www.facebook.com/radeksikorski/photos_by

Внаслідок російської дронової атаки пошкоджено завод польської групи Barlinek у Вінниці, відомо про постраждалих, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Російські дрони завдали удару по заводу групи Barlinek у Вінниці. Керівник заводу щойно повідомив мені, що удар був навмисним і здійснювався з трьох напрямків. Є поранені, серед них двоє з важкими опіками", - написав він у соцмережі Х.

Сікорський додав, що на місці події працюють українські служби, а також польське консульство.

"Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів", - наголосив міністр.

Раніше у Вінницькій ОВА повідомили, що кількість цивільних, постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Вінницю зросла до восьми. Відомо про влучання по двох обʼєктах промислової інфраструктури.

Теги: #завод #польща #вінниця #влучання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:26 16.07.2025
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Вінницю зросла до семи осіб

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Вінницю зросла до семи осіб

07:16 16.07.2025
Попередньо четверо цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Вінницю

Попередньо четверо цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Вінницю

06:51 16.07.2025
Сибіга візьме участь у засіданні Люблінського трикутника на рівні глав МЗС

Сибіга візьме участь у засіданні Люблінського трикутника на рівні глав МЗС

20:41 15.07.2025
У Вінниці викрито й затримано хлопця, який за завданням ворога заклав вибухівку біля багатоповерхівки

У Вінниці викрито й затримано хлопця, який за завданням ворога заклав вибухівку біля багатоповерхівки

15:55 14.07.2025
Російський БпЛА поцілив по котельні у Златополі - мер

Російський БпЛА поцілив по котельні у Златополі - мер

04:19 12.07.2025
Польща знову підняла авіацію через удари РФ по Україні

Польща знову підняла авіацію через удари РФ по Україні

04:07 12.07.2025
У Львові зафіксували влучання ворожого БпЛА - мер

У Львові зафіксували влучання ворожого БпЛА - мер

00:42 12.07.2025
У Польщі зустрінуться глави МЗС Люблінського трикутника

У Польщі зустрінуться глави МЗС Люблінського трикутника

17:59 11.07.2025
Україна цінує діалог з Мінкультури Польщі для деполітизації питання вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії - Точицький

Україна цінує діалог з Мінкультури Польщі для деполітизації питання вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії - Точицький

10:18 11.07.2025
Дуда в день пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" заявив, що стосунки з українцями можна будувати "тільки на основі правди"

Дуда в день пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" заявив, що стосунки з українцями можна будувати "тільки на основі правди"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Демонстрація сили може змусити Путіна сісти за стіл мирних переговорів

Зеленський: Української зброї має стати більше

Мер латвійського міста Огре поранений під час російського обстрілу в Україні

У Вінницькій області нічною атакою пошкоджені 19 приватних будинків, всі пожежі ліквідовані

Синоптики попереджають про грозу з градом у низці західних та центральних областей України, а також на Одещині у найближчі години

ОСТАННЄ

Зеленський: Демонстрація сили може змусити Путіна сісти за стіл мирних переговорів

Зеленський: Української зброї має стати більше

Найближчими днями в Україні короткочасні дощі, на заході й півночі буде прохолодніше, на півдні та сході - спека

Мер латвійського міста Огре поранений під час російського обстрілу в Україні

Італія не планує купувати у США озброєння для України, але має намір забезпечити логістику

Студія українського бренду brabrabra відкриється в столичному ТРЦ Ocean Mall

Сибіга розпочав робочий візит до Любліна з нагоди 5-ї річниці створення Люблінського трикутника

В Куп'янському районі ворожий FPV-дрон поцілив у "швидку", постраждали два медики

У Вінницькій області нічною атакою пошкоджені 19 приватних будинків, всі пожежі ліквідовані

У Новопокровці на Дніпропетровщині ліквідовують наслідки загибелі риби через спеку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА