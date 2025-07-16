Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Вінницю зросла до семи осіб
Кількість цивільних, постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Вінницю зросла до семи, повідомляє заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна у мережі Facebook.
"Станом на 6:40 маємо вже 7 постраждалих. 5 з них - з опіками. З опіками 2 важких , 3 середнього ступеня. Влучання по обʼєктах промислової інфраструктури. На одному з обʼєктів пожежу локалізовано. На іншому - рятувальники ще над цим працюють. Також в області пошкоджено 4 житлових будинки. Пошкодження покрівель, вікна, двері. Один з будинків отримав суттєві пошкодження", - написала Заболотна у Facebook.
За її інформацією територію Вінницької області загалом атакували 28 БПЛА, з них орієнтовно 18 - знищені.