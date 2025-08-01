СБУ викрила ексмедсестру на підготовці прориву російських ДРГ під Сумами

Фото: https://t.me/SBUkr/

Контррозвідка Служби безпеки затримала агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), яка готувала прорив диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) країни-агресора у напрямку Сум.

"За матеріалами справи, поплічницею ворога виявилася колишня медсестра із Сумської області, яку ворог завербував через Телеграм-канали. Головним завданням агентки була розвідка прикордонних районів області: встановлення координат, де розташовані блокпости та опорні пункти Сил оборони України", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для підготовки "прорирів" лінії фронту. Зокрема, окупанти шукати "слабкі місця" та "сліпі зони" Сил оборони, щоб зайти до них у тил та закріпитися на нових позиціях до підходу основних сил противника.

"Як встановило розслідування, для проведення розвідки жінка облаштувала мінікамеру на своєму велосипеді, на якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала військові об’єкти. Зібрані дані, у вигляді фото та відео з відмітками об’єктів на карті, агентка передавала куратору через месенджер", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила фігурантку і задокументувала кожен крок її співпраці з окупантами. Також Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони в цьому районі.

На фінальному етапі спецоперації агентку затримали, коли вона знімала прикордонний міст для "проходу" російських ДРГ.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.