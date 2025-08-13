Схованку вибухівки та боєприпасів виявило ДБР на околицях Кропивницького
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили на околицях Кропивницького у гаражі схованку з понад сотнею кілограмів вибухівки, мінами та боєприпасами, повідомляє ДБР.
В телеграм-каналі в середу Бюро зазначає, що схрон був облаштований у приміщенні одного з гаражних кооперативів.
"За оперативною інформацією, до його облаштування можуть бути причетні кілька цивільних та один військовослужбовець. Слідчі встановлюють усі обставини, коло причетних осіб та джерела походження арсеналу", - йдеться в повідомленні.
Вилучені боєприпаси передано на експертизу, після чого їх планують передати для потреб Збройних Сил України.
Досудове розслідування здійснюється в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами).
Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.