Інтерфакс-Україна
Події
10:22 28.07.2025

СБУ затримала агента білоруського КДБ, який шпигував на північному прикордонні України

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СБУ затримала агента білоруського КДБ, який шпигував на північному прикордонні України

Контррозвідка Служби безпеки України зірвала плани спецслужб Білорусі отримати агентурні дані про оборону північного кордону України: на Волині затримано агента білоруського КДБ, який шпигував за українськими військами.

В понеділок СБУ повідомляє, що 24-річний місцевий безробітний, сподіваючись на кошти від білоруських спецслужбістів, погодився виконувати їхні завдання.

"Серед основних – стеження за локаціями блокпостів та укріпрайонів Сил оборони на північному прикордонні України. Також на замовлення кдб фігурант намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями або перебувають на транзитних станціях Укрзалізниці", - зазначають в СБУ.

За інформацією української спецслужби, щоб зібрати розвіддані, агент обходив місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди Сил оборони та позначав їхні геолокації на гугл-картах.

Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

При обшуку в оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ.

Згідно з повідомленням, під час спецоперації було додатково убезпечено пункти базування та логістичні маршрути українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.

 

Теги: #білорусь #агент #сбу

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