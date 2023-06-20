Суд залишив під вартою експрезидента АТ "Мотор Січ", якого підозрюють у пособництві державі-агресору

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних проваджень Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту у справі експрезидента АТ "Мотор Січ", повідомляє пресслужба суду.

Як зазначено у повідомленні у фейсбуці, сторона захисту звернулася зі скаргою на постанову слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня 2023 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого управління про продовження щодо підозрюваного терміну дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном до 17 липня 2023 року включно, без визначення розміру застави.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19 травня 2023 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту в інтересах підозрюваного Б. – без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Експрезидента "Мотор Січі" підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ст. 111-2, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, Служба безпеки України встановила, що у квітні 2022 року В'ячеслав Богуслаєв на посаді президента корпорації "Мотор Січ" блокував постачання бойового вертольота для ГУР МО. За цим фактом йому повідомлено про підозру.

У жовтні 2022 року співробітники СБУ затримали Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі". Підозрюваним оголосили про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ст. 111-2 (пособництво державі агресору) Кримінального кодексу України.

Експрезиденту ПАТ "Мотор Січ" 1 лютого 2023 року було повідомлено про нову підозру: сприяння діяльності терористичної організації "ДНР", ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Богуслаєв очолював одне з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. До продажу контрольного пакета акцій китайській компанії Skyrizon, яка заморожена судом, він був найбільшим акціонером корпорації.