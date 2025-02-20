11:07 20.02.2025
Григорія Усика переобрали головою Вищої ради правосуддя
Григорій Усик став головою Вищої ради правосуддя (ВРП), повідомляє пресслужба відомства.
"Відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя 20 лютого 2025 року 14 голосами", - йдеться у повідомленні в четвер.
Як повідомляється, Григорій Усик – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду був обраний членом ВРП ХІХ позачерговим з'їздом суддів України 11 січня 2023 року.
Він обіймав посаду Голови ВРП відповідно до законодавства два роки – з 23 січня 2023 року.