Інтерфакс-Україна
Події
11:07 20.02.2025

Григорія Усика переобрали головою Вищої ради правосуддя

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Григорія Усика переобрали головою Вищої ради правосуддя

Григорій Усик став головою Вищої ради правосуддя (ВРП), повідомляє пресслужба відомства.

"Відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя 20 лютого 2025 року 14 голосами", - йдеться у повідомленні в четвер.

Як повідомляється, Григорій Усик – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду був обраний членом ВРП ХІХ позачерговим з'їздом суддів України 11 січня 2023 року.

Він обіймав посаду Голови ВРП відповідно до законодавства два роки – з 23 січня 2023 року.

Теги: #врп #усик_григорій #переобрання

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