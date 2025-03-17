Інтерфакс-Україна

Події

20:28 17.03.2025

ВККС просить ВРП вжити заходи щодо забезпечення незалежності роботи Комісії

2 хв читати
ВККС просить ВРП вжити заходи щодо забезпечення незалежності роботи Комісії

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) звертається до Вищої ради правосуддя щодо вжиття заходів з дотримання гарантій незалежності ВККС в зв'язку зі слідчими діями ДБР.

"17 березня 2025 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у пленарному складі розглянуто питання щодо дотримання гарантій незалежності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", - йдеться в повідомленні ВККС на сайті в понеділок.

В повідомленні наголошується: "Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно вирішила звернутися до Вищої ради правосуддя про вжиття заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя з метою недопущення порушення гарантій незалежності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки за місцем проживання заступника голови ВККС Олексія Омеляна у межах розслідування щодо можливого введення в оману суду.

"Обшуки проводяться з метою виявлення доказів, які можуть свідчити про умисне надання неправдивих показань на користь колишнього судді Макарівського районного суду Київської області", - йшлося в повідомленні ДБР.

За попередніми даними, як наголошують в ДБР, заступник голови ВККС України під час допиту в якості свідка у кримінальному провадженні за підозрою екссудді у вчиненні смертельної ДТП міг надати завідомо неправдиві показання, поєднанні зі штучним створенням доказів захисту.

Напередодні працівники ДБР також провели обшуки за місцем роботи заступника голови ВККС України. Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у ВККС, обшуки проходили у заступника голови ВККС Олексія Омеляна, який наразі знаходиться на лікарняному. Йдеться про справу колишнього судді Макарівського районного суду Київської області Тандира, обвинуваченого у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

Джерела також наголошують, що "обшуки ДБР у ВККС повторюють справу "плівок Вовка", адже дії ДБР свідчать про спроби чинити тиск на ВККС через обшуки, допити та кримінальні провадження".

За словами джерела, у рішенні ВРП про звільнення ексголови ОАСК Павла Вовка з посади згадується епізод "плівок Вовка", де зафіксовано розмову про можливість тиску на члена ВККС шляхом його допиту слідчим ДБР. "На досліджених під час засідання аудіозаписах НАБУ зафіксовано, що суддя Вовк П.В., використовуючи своє становище, намагався чинити тиск на членів ВККС через ДБР, застосовуючи методи подання заяв про злочин та організації допитів. Із записів випливало, що судді ОАСК навіть складали плани допиту і слідчих дій", - зазначив співрозмовник агентства.

Центр протидії корупції (ЦПК) повідомляв, що підставою для обшуків у ВККС могла стати заява народного депутата Максима Бужанського. Також, за інформацією ЦПК, слідчі дії пов'язані зі справою судді Печерського райсуду Києва Оксани Царевич, яка виносила рішення щодо Автомайдану за участь в автопробігу до Межигір’я.

Теги: #врп #вккс #гарантії #незалежність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:03 16.03.2025
Перші кроки щодо гарантій безпеки здійснюються, готується зустріч у Британії – Зеленський

Перші кроки щодо гарантій безпеки здійснюються, готується зустріч у Британії – Зеленський

19:08 14.03.2025
Країни Європи мають бути залучені до мирного процесу, а переговорам мають передувати безпекові гарантії для України - Єрмак

Країни Європи мають бути залучені до мирного процесу, а переговорам мають передувати безпекові гарантії для України - Єрмак

11:39 14.03.2025
ДБР проводить обшуки у заступника голови ВККС Омеляна в межах розслідування щодо введення в оману суду

ДБР проводить обшуки у заступника голови ВККС Омеляна в межах розслідування щодо введення в оману суду

18:05 11.03.2025
ДБР проводить обшуки в приміщенні ВККС, можлива зупинка всіх суддівських конкурсів – джерела

ДБР проводить обшуки в приміщенні ВККС, можлива зупинка всіх суддівських конкурсів – джерела

01:31 07.03.2025
Кошта: найкращою гарантією безпеки для України є самі українці

Кошта: найкращою гарантією безпеки для України є самі українці

22:46 06.03.2025
ЄС готовий сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – доданий до висновків саміту текст

ЄС готовий сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – доданий до висновків саміту текст

00:15 03.03.2025
У найближчі тижні має бути більш зрозуміле бачення, як може бути посилена Україна – Зеленський

У найближчі тижні має бути більш зрозуміле бачення, як може бути посилена Україна – Зеленський

21:29 02.03.2025
Гарантії безпеки для України не були предметом обговорення на саміті в Лондоні - Туск

Гарантії безпеки для України не були предметом обговорення на саміті в Лондоні - Туск

01:58 01.03.2025
Україна перейде до дипломатії після надання гарантій безпеки від США – Зеленський

Україна перейде до дипломатії після надання гарантій безпеки від США – Зеленський

19:36 26.02.2025
Гарантії безпеки для України мають бути надані всередині НАТО – Мелоні

Гарантії безпеки для України мають бути надані всередині НАТО – Мелоні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує від Умєрова доповіді щодо підготовки до зустрічі з партнерами в Європі

Потрібен тиск, щоб нарешті у Москві сприйняли, що їхню війну необхідно завершувати - Зеленський

Зеленський і Макрон скоординували позиції напередодні розмови Трампа та Путіна

Пройшов випробування український дрон дальністю на 3 тис. км - Зеленський

Секретарем Ради підприємців при президенті буде радник глави ОП і заступник голови правління Ощадбанку Каціон

ОСТАННЄ

Станцію "Вокзальна" в Києві тимчасово зачинили через виявлену підозрілу коробку

Станцію "Вокзальна" в Києві тимчасово зачинили через виявлену підозрілу коробку – КМДА

Суд закрив справу про напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку

Сибіга провів зустріч із тайським колегою, поінформував про прагнення України до миру

Зеленський очікує від Умєрова доповіді щодо підготовки до зустрічі з партнерами в Європі

Потрібен тиск, щоб нарешті у Москві сприйняли, що їхню війну необхідно завершувати - Зеленський

Сибіга провів зустріч із тайським колегою, поінформував про прагнення України до миру

Зеленський і Макрон скоординували позиції напередодні розмови Трампа та Путіна

Пройшов випробування український дрон дальністю на 3 тис. км - Зеленський

Трамп готовий накласти санкції на РФ якщо розмова з Путіним "не пройде добре" – Білий дім

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА