ВККС просить ВРП вжити заходи щодо забезпечення незалежності роботи Комісії

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) звертається до Вищої ради правосуддя щодо вжиття заходів з дотримання гарантій незалежності ВККС в зв'язку зі слідчими діями ДБР.

"17 березня 2025 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у пленарному складі розглянуто питання щодо дотримання гарантій незалежності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", - йдеться в повідомленні ВККС на сайті в понеділок.

В повідомленні наголошується: "Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно вирішила звернутися до Вищої ради правосуддя про вжиття заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя з метою недопущення порушення гарантій незалежності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки за місцем проживання заступника голови ВККС Олексія Омеляна у межах розслідування щодо можливого введення в оману суду.

"Обшуки проводяться з метою виявлення доказів, які можуть свідчити про умисне надання неправдивих показань на користь колишнього судді Макарівського районного суду Київської області", - йшлося в повідомленні ДБР.

За попередніми даними, як наголошують в ДБР, заступник голови ВККС України під час допиту в якості свідка у кримінальному провадженні за підозрою екссудді у вчиненні смертельної ДТП міг надати завідомо неправдиві показання, поєднанні зі штучним створенням доказів захисту.

Напередодні працівники ДБР також провели обшуки за місцем роботи заступника голови ВККС України. Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у ВККС, обшуки проходили у заступника голови ВККС Олексія Омеляна, який наразі знаходиться на лікарняному. Йдеться про справу колишнього судді Макарівського районного суду Київської області Тандира, обвинуваченого у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

Джерела також наголошують, що "обшуки ДБР у ВККС повторюють справу "плівок Вовка", адже дії ДБР свідчать про спроби чинити тиск на ВККС через обшуки, допити та кримінальні провадження".

За словами джерела, у рішенні ВРП про звільнення ексголови ОАСК Павла Вовка з посади згадується епізод "плівок Вовка", де зафіксовано розмову про можливість тиску на члена ВККС шляхом його допиту слідчим ДБР. "На досліджених під час засідання аудіозаписах НАБУ зафіксовано, що суддя Вовк П.В., використовуючи своє становище, намагався чинити тиск на членів ВККС через ДБР, застосовуючи методи подання заяв про злочин та організації допитів. Із записів випливало, що судді ОАСК навіть складали плани допиту і слідчих дій", - зазначив співрозмовник агентства.

Центр протидії корупції (ЦПК) повідомляв, що підставою для обшуків у ВККС могла стати заява народного депутата Максима Бужанського. Також, за інформацією ЦПК, слідчі дії пов'язані зі справою судді Печерського райсуду Києва Оксани Царевич, яка виносила рішення щодо Автомайдану за участь в автопробігу до Межигір’я.