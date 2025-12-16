Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розраховує на п’ять документів, частина з яких стосуватиметься гарантій безпеки для країни.

"Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про гарантії безпеки. Тобто проголосовані, затверджені Конгресом Сполучених Штатів Америки. Там, де існує п’ята поправка, як у НАТО. Тобто дзеркальна п’яті поправки для всіх, хто в Альянсі", — сказав Зеленський.

Він додав, що документи передбачають також підтримку у відновленні України після війни. Президент наголосив на створенні спеціального фонду для відшкодування збитків українцям, які втратили житло: "Це великі гроші, десятки мільярдів доларів. Я думаю, десь ми нарахуємо біля 70-80 мільярдів".

Крім того, Зеленський зазначив, що обговорювали фінансову підтримку сімей загиблих військових, а також відновлення критичної інфраструктури, енергетики, шкіл та університетів.

"Щодо гарантій безпеки важливо, щоб наші військові обговорювали всі деталі. Я маю на увазі американо-українська команда. І я вважаю, що ми дуже близькі до сильних гарантів безпеки", — підкреслив президент.