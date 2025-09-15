До кінця цього року оберемо голову ДСА, якому довірятимуть міжнародні партнери й українське суспільство, – заступниця голови ВРП

Інтерв'ю заступниці голови Вищої ради правосуддя (ВРП) Оксани Кваші інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Оксана Геронтьєва

Державна судова адміністрація (ДСА) – фінансовий менеджер всієї судової системи України, розпорядник суддівського гаманця, в якому є гроші міжнародних партнерів. Екскерівник ДСА Сальніков нещодавно засуджений за хабарництво, тож критерій довіри до нового керівника цієї установи, якого мають обрати за конкурсною процедурою, – це більше ніж красива декларація.

Нагадайте, будь ласка, як довго ДСА без керівника.

Витоки проблем, які ми зараз маємо, – це події 2023 року, коли ВРП звільнила з держслужби голову ДСА Сальникова.

Після його звільнення, з грудня 2023 року, посада очільника ДСА є вакантною. З того часу рішеннями ВРП кожні 3 місяці тимчасове виконання обов'язків голови ДСА покладається на заступника голови ДСА Максима Пампуру.

Чи впливає відсутність очільника ДСА на роботу судів та суддів, забезпечення функціонування всієї судової системи?

З одного боку, безперервність діяльності такого важливого органу в судовій системі, як ДСА, збережена: здійснюється розподіл фінансування, забезпечується робота суддів, щоденні потреби.

Водночас в.о. керівника ДСА обмежений в реалізації певних стратегічних ініціатив: перебуваючи на посаді тимчасово, будь-кому складно втілювати довгострокові ініціативи, бо незрозуміло, хто буде їх продовжувати.

Тобто, наряду з тим, що функціонування судів і суддів забезпечено, є ризики ефективності управління й виконання зобов'язань по Дорожній карті з питань верховенства права і Плану Ukraine Facility.

Чи завершився вже додатковий прийом документів для участі в доборі на посаду голови ДСА?

Додатковий прийом документів мав закінчитися 8 вересня, але ми його продовжили до 23 вересня. Порахували, що встигаємо по дедлайну, який нам прописано в Дорожній карті, і зрозуміли, що краще продовжити строк подачі документів ще на 2 тижні, щоб не пропустити достойних і доброчесних.

Методологія оцінювання кандидата по посаду голови ДСА оприлюднена, критерії доброчесності, професійної компетентності виписані, - всім учасникам зрозумілі чіткі правила, яким чином та в якій послідовності буде проходити цей добір. Тому дуже сподіваємося, що буде багато бажаючих.

Скільки претендентів на цю посаду станом на зараз?

На даний час у нас 10 бажаючих зайняти посаду голови ДСА: 5 нових кандидатів подалося плюс 5 з тих, хто раніше подавався, підтвердили своє бажання взяти участь у доборі. Сподіваюся, що до 23 вересня ця цифра подвоїться.

З урахуванням проблем з іншими конкурсами на суддівські посади в Україні, зокрема, до ВАКС, чи є підстави розраховувати, що добір на голову ДСА буде успішним?

В мене є поміркований оптимізм. Попри те, що конкурс до ВАКС справді був провальним і почали говорити про те, що суддівська професія втрачає свій авторитет, на конкурси до місцевих судів подалося дуже багато кандидатів.

Під час воєнного стану проведення конкурсів на посади державної служби було скасовано. Водночас ми запровадили своєрідну спрощену процедуру відбору: чітко визначили нормативно-правову базу та відмовилися від проведення когнітивного тесту. Якщо людина хоче обійняти цю посаду, то підготовка не буде складною. До того ж не бачу, щоб хтось з комісії, тобто робочої групи, ускладнював процес, що ставило б добір під загрозу.

Якими є етапи добору?

Перше – це допуск кандидатів до участі в доборі, бо має бути повний пакет документів. Другий етап – проведення спеціальної перевірки вже допущених кандидатів. Наступне – тестування претендентів на знання законодавства.

Після цього буде проведене ситуаційне завдання і тестування кандидатів на визначення їх особистісних, управлінських якостей і лідерського потенціалу – так зване психологічне оцінювання.

На етапі співбесід у нас залишаться найкращі, а за результатами співбесіди двох кандидатів подамо на засідання ВРП для визначення голови ДСА.

Йдеться про робочу групу, а не конкурсну комісію? То чи можна назвати цей добір на посаду конкурсом як таким?

Так, це не конкурсна комісія, а робоча група. Її очолює член ВРП Тетяна Бондаренко, в групу входить 4 учасники, в тому числі я. Ми будемо працювати з документами, потім з нашими міжнародними партнерами будемо проводити конкурсні етапи, а потім робоча група визначить переможців. Так, це скоріше квазіконкурс.

Зовнішні експерти залучені?

Саме в робочій групі зовнішніх експертів немає. Але в методології прописано, що добір проводиться за участі незалежних експертів чи консультантів: тести з права і ситуаційні завдання розробляють наші міжнародні партнери.

Ми довго розробляли методику, щоб результати конкурсу не ставилися під сумнів нашими європейськими партнерами.

Загалом, не суперечило б законодавству, якби ми просто призначили голову ДСА. Але у нас є серйозні зобов'язання на шляху до євроінтеграції, довіра до голови ДСА буде в тому випадку, якщо добір буде з елементами конкурсної процедури.

В такому випадку, сподіваюсь, що людина, яку ми оберемо, буде викликати довіру і у наших міжнародних партнерів, і в суддівської спільноти. Думаю, що ми знайшли компромісний варіант: не просто призначити голову ДСА, але й одночасно не робити добір занадто складним.

Увагу громадськості до цього добору-конкурсу очікуєте? Чи готові за її допомогою прискіпливо вивчати доброчесність кандидатів на посаду голови ДСА?

Коли ми починали цей конкурс в 2024 році, ряд громадських організацій почали надсилати інформацію негативного характеру на тих кандидатів, які, на їхню думку, не є доброчесними. І деякі кандидати знялися з конкурсу.

Переконана, що громадські організації будуть зацікавлені в прозорості проведення цього конкурсу, – ми готові до роботи під прискіпливою увагою громадськості.

Безумовно, будемо дослухатися, якщо з'являться якісь нарікання до певних кандидатів. Водночас слід розділяти голослівні твердження та реальні підстави сумніватися в претендентові на посаду.

Коли саме буде призначено голову ДСА?

У Дорожній карті прописано, що ми маємо провести прозорий чесний конкурс у 4-му кварталі 2025 року. Тож у нас амбітні плани до кінця цього року знайти достойну людину на посаду голови ДСА.

Коли наші партнери надають фінансову допомогу, вони мають довіряти особі, яка буде розпорядником бюджетних коштів. Від того, яким чином ми забезпечимо фінансування суддів і працівників апарату судів, буде забезпечено доступ до правосуддя всіх громадян України.