09:28 04.09.2025

Кабмін пропонує припинити участь України в угоді СНД про взаємне визнання ліцензій на будівельну діяльність

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді припинити участь України в угоді про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видають ліцензійні органи держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, на засіданні уряду в середу було схвалено проєкт закону "Про припинення участі в Угоді про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються ліцензійними органами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав", яку було підписано 27 березня 1997 року в Москві (РФ). 

Теги: #снд #угода #будівельні

