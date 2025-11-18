Інтерфакс-Україна
Події
11:01 18.11.2025

Оформити заявку на 1 тис. грн "Зимової підтримки" тепер можна у відділеннях "Укрпошти"

Фото: НБУ

Відтепер у відділеннях "Укрпошти" можна оформити заявку на отримання 1 тис. грн в рамках програми "Зимова підтримка", повідомляє Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності.

"Сьогодні, 18 листопада, відділення Укрпошти починають приймати заявки на допомогу 1 000 грн за програмою "Зимова підтримка". Подати її можна до 24 грудня 2025 року у будь-якому з понад 26 тисяч стаціонарних і мобільних відділень по всій Україні", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що людям, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу через "Укрпошту", виплату 1 тис. грн буде нараховано автоматично на той самий спеціальний рахунок, і подавати заявку в цьому випадку не потрібно.

Ті ж, хто отримує пенсію на банківський рахунок і не користується застосунком "Дія", можуть звернутися до будь-якого відділення "Укрпошти" та заповнити письмову заявку на місці.

Подати заявку у відділенні також можуть українці, у яких немає РНОКПП, а також опікуни недієздатних людей - для цього опікуну необхідно мати документи, що підтверджують його особу та призначення опікуном. 

"Для тих, хто не може дістатися відділення, слід зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти 0 800 300 545 — листоноша відвідає громадянина вдома, щоб допомогти подати заявку. Мешканці прифронтових територій, які не мають поруч відділення, можуть подати заявку письмово через мобільне відділення", - пояснили у відомстві.

Зазначається, що для того, щоб оформити заявку на допомогу 1 тис. грн, при собі треба мати: паспорт або інший документ, що посвідчує особу; ідентифікаційний код (РНОКПП) або відповідна відмітка у паспорті про його відсутність; документ, що підтверджує статус отримувача пенсії по інвалідності або соціальної допомоги.

Додатково потрібні: для оформлення допомоги на дитину — свідоцтво про народження дитини; для оформлення допомоги на недієздатну людину — документ, що посвідчує особу опікуна, та документ, який підтверджує його призначення опікуном. 

Після зарахування коштів "Укрпошта" проінформує про можливість їх використання за допомогою SMS-повідомлення.

Отриману виплату можна використати у відділенні "Укрпошти" для: оплати комунальних та поштових послуг; купівлі товарів або замовлення лікарських засобів українського виробництва; передплати друкованих видань — газет чи журналів; благодійних внесків, зокрема на підтримку Збройних сил України (ЗСУ). 

"Якщо пенсія чи соціальні виплати нараховані автоматично через Укрпошту — витратити їх можна до 25 грудня 2025року. Якщо заявку оформлена у відділенні Укрпошти — кошти потрібно використати до 25 січня 2026 року", - йдеться в повідомленні.

В той де час, виплату, отриману на картку "Національний кешбек" через "Дію", також можна використати у відділенні "Укрпошти" до 30 червня 2026 року.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку у застосунку "Дія" чи у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн в рамках програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони. В той же час допомогу не може бути використано для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку із спеціального рахунку.

Уряд очікує від 10 до 14 млн отримувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" у 1 тис. грн для дорослих та дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати — 14 млрд грн.

Теги: #мінсоцполітики #зимова_підтримка #укрпошта

