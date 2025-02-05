Уряд працює над реалізацією Плану дій щодо проблем басейну річки Рось до 2030р

Ефективне вирішення проблем басейну річки Рось можливе завдяки синергії державної влади, громадськості та місцевих громад, заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук у ході зустрічі з представниками Корсунь-Шевченківської громади під час робочої поїздки на Черкащину.

"Саме сюди "стікаються" проблеми, які накопичуються вище по течії річки. І саме ця громада стала ініціатором об’єднання зусиль для їх вирішення, зібравши понад 25 000 підписів під відповідною петицією до президента України. Наразі вже маємо спільний для всіх План дій щодо комплексного вирішення проблем басейну річки Рось до 2030 року. Він був затверджений Кабінетом міністрів України у липні минулого року й ми послідовно рухаємося для його виконання. Звичайно, неможливо за місяць чи рік вирішити ті проблеми, які накопичувалися десятиліттями. Але вже є чітке розуміння, що кожен з нас має робити – уряд, міністерство, народні депутати, обласні державні адміністрації, громади та активні громадські організації. Й маємо результати", – наголосила Гринчук, повідомляє пресслужба Міндовкілля.

У якості прикладу вирішення проблем, пов’язаних із річкою Рось, вона згадала про незаконно збудовану загату, яка перешкоджала протоку річки Фоса в річку Рось. Як результат, рівень річки був вкрай низьким, вода мала неприємний запах, спостерігалося "цвітіння" води. Наразі незаконну гідроспоруду ліквідовано, чим відновлено безперешкодний рух води. Щодо порушників відкрито кримінальне провадження.

"Звичайно ще є над чим працювати і це лише один точковий приклад. Заходи щодо проведення інвентаризації гідротехнічних споруд по всій течії Росі, підготовка до знесення, у першу чергу безхазяйних споруд, організація додаткових пунктів контролю за якістю води, розроблення місцевих планів відновлення річки Рось, винесення "в натуру" меж прибережних смуг, модернізація очисних споруд – все це передбачено у Плані управління річковим басейном Дніпра – документі, який покликаний наблизити наш водогосподарський менеджмент до європейських стандартів", – додала Гринчук.