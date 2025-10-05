Інтерфакс-Україна
Події
08:44 05.10.2025

У Черкаському районі внаслідок падіння ворожого дрона пошкоджено лінії електропередачі

У Черкаському районі внаслідок падіння ворожого дрона пошкоджено лінії електропередач, частина споживачів без світла, повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

"Тяжка ніч. Сім годин на тривозі – через масований комбінований обстріл нашої країни з боку рф. Водночас у Черкаському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач. Частина абонентів без світла. Аварійні бригади "Обленерго" вже працюють", - написав він у телеграмі.

За його словами, на Черкащині працювали сили та засоби ППО: 13 російських БпЛА знешкодили. Травмованих немає. Обстеження території триває.

 

Теги: #пошкодження #черкаська #обстріли

