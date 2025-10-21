РФ атакувала критичну інфраструктуру Черкащини, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та трансформатор

Російські війська атакували критичну інфраструктуру Черкаської області, рятувальники ліквідували пожежі на об'єкті, повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

"Ця доба на Черкащині розпочалася з повітряних тривог. Під ворожим прицілом була критична інфраструктура. Рятувальники ліквідували пожежі на об'єкті. Із зрозумілих причин – без подробиць. Постраждалих немає", - написав він у телеграмі.

За його словами, Сили оборони відбили частину атак, знешкодивши три російські БпЛА.

Між тим, у Смілянській тергромаді уламками дрона пошкоджено вуличний трансформатор. Понад півтори сотні абонентів без світла.

За попередніми даними, є наслідки і для житлової інфраструктури. Обстеження триває.

Усі потрібні служби продовжують роботу.