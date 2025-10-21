Інтерфакс-Україна
Події
08:42 21.10.2025

РФ атакувала критичну інфраструктуру Черкащини, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та трансформатор

1 хв читати
РФ атакувала критичну інфраструктуру Черкащини, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та трансформатор

Російські війська атакували критичну інфраструктуру Черкаської області, рятувальники ліквідували пожежі на об'єкті, повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

"Ця доба на Черкащині розпочалася з повітряних тривог. Під ворожим прицілом була критична інфраструктура. Рятувальники ліквідували пожежі на об'єкті. Із зрозумілих причин – без подробиць. Постраждалих немає", - написав він у телеграмі.

За його словами, Сили оборони відбили частину атак, знешкодивши три російські БпЛА.

Між тим, у Смілянській тергромаді уламками дрона пошкоджено вуличний трансформатор. Понад півтори сотні абонентів без світла.

За попередніми даними, є наслідки і для житлової інфраструктури. Обстеження триває.

Усі потрібні служби продовжують роботу.

 

Теги: #черкаська #інфраструктура #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:22 20.10.2025
Військові розвідники спалили російський радар на аеродромі "Джанкой"

Військові розвідники спалили російський радар на аеродромі "Джанкой"

22:01 19.10.2025
Всіх шахтарів з ураженої атакою дронів шахти підняли на поверхню – ДТЕК

Всіх шахтарів з ураженої атакою дронів шахти підняли на поверхню – ДТЕК

20:36 19.10.2025
Росіяни атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області, гірників евакуюють

Росіяни атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області, гірників евакуюють

19:57 19.10.2025
Росіяни вразили енергооб'єкт у Чернігівській області

Росіяни вразили енергооб'єкт у Чернігівській області

10:55 16.10.2025
Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

20:38 13.10.2025
Київ спрямував на укриття 2-го рівня 2,7 млрд грн – Кличко

Київ спрямував на укриття 2-го рівня 2,7 млрд грн – Кличко

15:18 10.10.2025
Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

01:03 10.10.2025
Відключень електро- та водопостачання у зв'язку з атаками російських дронів у Києві не допущено, є точкові аварії - КМВА

Відключень електро- та водопостачання у зв'язку з атаками російських дронів у Києві не допущено, є точкові аварії - КМВА

17:01 05.10.2025
Зеленський: Росія відверто намагається знищити українську цивільну інфраструктуру перед зимою

Зеленський: Росія відверто намагається знищити українську цивільну інфраструктуру перед зимою

08:44 05.10.2025
У Черкаському районі внаслідок падіння ворожого дрона пошкоджено лінії електропередачі

У Черкаському районі внаслідок падіння ворожого дрона пошкоджено лінії електропередачі

ВАЖЛИВЕ

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

ОСТАННЄ

Статистика доставки підручників за новим механізмом змушує замислитися над його ефективністю - голова комітету Ради

Глава Мінфіну США: Європа повинна взяти на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію

Нічна атака на Чернігівщину: пошкоджено тепло- та енергетичний об’єкти

Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Сили оборони знищили 58 із 98 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 37 БпЛА на 10 локаціях - Повітряні сили

Зустріч Трампа з Путіним може відтермінуватися

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 134 од. спецтехніки

Під ворожим обстрілом 19 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих та одна жертва

21 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА