Пожежа на Черкащині забрала життя чотирьох дітей, ще одна постраждала – ДСНС

Надвечір суботи у житловому будинку в Уманському районі Черкащини сталася пожежа, внаслідок якої загинули четверо дітей, ще одна дитина отримала опіки та отруєння продуктами горіння.

Як повідомляє пресслужба ДСНС України у Телеграм, черговий караул рятувальників оперативно локалізував вогонь на площі 56 кв. м.

"Попри миттєву реакцію, вогнеборці виявили рештки 3-х дітей та 1 фрагмент тіла ймовірно 4-ї дитини", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, загиблі діти народилися у 2018, 2020, 2022 та 2025 роках. Постраждала дитина 2017 року народження була доставлена до лікарні з опіками рук І ступеню та ознаками отруєння продуктами горіння.

"Нині рятувальники з’ясовують причини виникнення пожежі. Подія класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня", - зазначено в повідомленні пресслужби.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/53567