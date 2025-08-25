У Смілі під час відправки до навчального центру загинув мобілізований

Житель Кропивницького Євген Мочерняк (Кушнір) помер у лікарні після мобілізації, у ТЦК повідомляють, що він вистрибнув з автобуса під час руху 22 серпня, 24-го він помер в лікарні від отриманих травм.

"22 серпня 2025 року зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних до одного з навчальних центрів Збройних Сил України. Під час руху автомобіля по місту Сміла, військовозобов’язаний - солдат запасу Кушнір Євген Михайлович, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми", - йдеться у повідомленні Черкаського обласного ТЦК у фейсбуці у понеділок.

Повідомляється, що військовослужбовці ТЦК та СП "негайно зупинили транспортний засіб, надали громадянину первинну медичну допомогу і викликали карету швидкої". Одночасно прибув наряд поліції. Постраждалого доставили до медичного закладу.

"На жаль, 24 серпня від отриманих травм Євген Кушнір помер. Приносимо щирі співчуття родині загиблого", - йдеться у повідомленні.

Поліція розпочала розслідування за даним фактом.