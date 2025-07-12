На Черкащині внаслідок російської атаки пошкоджені будинки та електромережі

На Черкащині внаслідок російського обстрілу пошкоджені 8 будинків та електромережі, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Зазначається, що у межах Черкащини знищили російську ракету, а також знешкодили 20 БпЛА. Без травмованих.

У Черкаському районі, за попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено 8 приватних будинків. Також без світла нині пів сотні абонентів. Аварійна бригада вже працює.

Обстеження території триває.