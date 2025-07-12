08:54 12.07.2025
На Черкащині внаслідок російської атаки пошкоджені будинки та електромережі
На Черкащині внаслідок російського обстрілу пошкоджені 8 будинків та електромережі, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Зазначається, що у межах Черкащини знищили російську ракету, а також знешкодили 20 БпЛА. Без травмованих.
У Черкаському районі, за попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено 8 приватних будинків. Також без світла нині пів сотні абонентів. Аварійна бригада вже працює.
Обстеження території триває.