Інтерфакс-Україна
Події
15:18 10.10.2025

Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

2 хв читати
Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

Енергетикам вдалося заживити всіх знеструмлених внаслідок нічної атаки споживачів Черкаської області та зменшити обсяг відключень у Харківській, але аварійні відключення ще тривають у Києві та семи областях, повідомило Міністерство енергетики.

"Завдяки вже виконаним відновлювальним роботам, енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині. Споживачі Черкаської області повністю заживлені", – йдеться у повідомленні Міненерго станом на 14:30 п’ятниці.

Згідно з ним, вимушені аварійні відключення зараз застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Як повідомлялося, станом на 13:00 аварійні відключення електроенергії діяли в Києві та ще восьми областях: Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській, погодинні відключення – в Чернігівській області.

Після атаки РФ у п’ятницю "Сумиобленерго" ввели спеціальні графіки аварійних відключень, на певний час їх також застосовувало "Полтаваобленерго". "ДТЕК" повідомив, що після масованої атаки ворога за командою "Укренерго" застосовують екстрені відключення в Київській області (Броварський та Бориспільський райони), а також в Дніпропетровській.

НЕК "Укренерго" повідомила, що ситуація з енергопостачанням залишається найскладнішою у Києві, а також у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

Чи буде перехід у подальшому на графіки погодинних відключень в Україні, залежатиме від наслідків пошкоджень енергооб’єктів внаслідок масованої атаки РФ у п’ятницю, оцінку яких енергетики почали здійснювати після відбою повітряної тривоги після 7 ранку, зазначила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Теги: #енергосистема #черкаська #харківська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:43 10.10.2025
На Харківщині від обстрілу постраждало агропідприємство

На Харківщині від обстрілу постраждало агропідприємство

13:03 10.10.2025
РФ зробила терор своєю традицією - Посольство України в Ізраїлі

РФ зробила терор своєю традицією - Посольство України в Ізраїлі

23:54 09.10.2025
Лозівське КП "Теплоенерго" відбило масштабну кібератаку – мер

Лозівське КП "Теплоенерго" відбило масштабну кібератаку – мер

08:44 05.10.2025
У Черкаському районі внаслідок падіння ворожого дрона пошкоджено лінії електропередачі

У Черкаському районі внаслідок падіння ворожого дрона пошкоджено лінії електропередачі

22:34 03.10.2025
У Златополі на Харківщині аварійно зникло електропостачання після атаки РФ на критичну інфраструктуру – мер

У Златополі на Харківщині аварійно зникло електропостачання після атаки РФ на критичну інфраструктуру – мер

23:24 01.10.2025
Кількість постраждалих у Балаклії зросла до 10, серед них 4-річна дитина

Кількість постраждалих у Балаклії зросла до 10, серед них 4-річна дитина

00:03 01.10.2025
Через ворожі обстріли Харківщини загинули два мирних мешканці

Через ворожі обстріли Харківщини загинули два мирних мешканці

18:18 28.09.2025
На Харківщині внаслідок атаки дрона загинув чоловік, постраждали жінка та дівчина

На Харківщині внаслідок атаки дрона загинув чоловік, постраждали жінка та дівчина

22:34 25.09.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

22:04 16.09.2025
Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

ОСТАННЄ

Двоє цивільних зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині

Компенсацій за програмою "єВідновлення" видано на 48,3 млрд грн

Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

Ритуальна маска з Ліберії, весільний стілець з Кенії та хрест з Ефіопії: у Києві розпочала роботу виставка "Африка: директ"

Львів розпочне тестування альтернативних систем живлення на випадок блекауту

Путін заявляє, що Росія залишається в рамках домовленостей, досягнутих під час саміту на Алясці

"Зелена" гілка Київського метрополітену відновила рух у звичайному режимі

У Запоріжжі рятувальники потрапили під повторний обстріл росіян, один надзвичайник постраждав

Глава МЗС Польщі Сікорський отримав звання почесного доктора Львівського університету ім. І.Франка

УКФ планує оголосити окремий конкурс для підтримки музичної індустрії в 2026 році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА