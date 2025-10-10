Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

Енергетикам вдалося заживити всіх знеструмлених внаслідок нічної атаки споживачів Черкаської області та зменшити обсяг відключень у Харківській, але аварійні відключення ще тривають у Києві та семи областях, повідомило Міністерство енергетики.

"Завдяки вже виконаним відновлювальним роботам, енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині. Споживачі Черкаської області повністю заживлені", – йдеться у повідомленні Міненерго станом на 14:30 п’ятниці.

Згідно з ним, вимушені аварійні відключення зараз застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Як повідомлялося, станом на 13:00 аварійні відключення електроенергії діяли в Києві та ще восьми областях: Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській, погодинні відключення – в Чернігівській області.

Після атаки РФ у п’ятницю "Сумиобленерго" ввели спеціальні графіки аварійних відключень, на певний час їх також застосовувало "Полтаваобленерго". "ДТЕК" повідомив, що після масованої атаки ворога за командою "Укренерго" застосовують екстрені відключення в Київській області (Броварський та Бориспільський райони), а також в Дніпропетровській.

НЕК "Укренерго" повідомила, що ситуація з енергопостачанням залишається найскладнішою у Києві, а також у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

Чи буде перехід у подальшому на графіки погодинних відключень в Україні, залежатиме від наслідків пошкоджень енергооб’єктів внаслідок масованої атаки РФ у п’ятницю, оцінку яких енергетики почали здійснювати після відбою повітряної тривоги після 7 ранку, зазначила міністерка енергетики Світлана Гринчук.