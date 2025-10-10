Інтерфакс-Україна
Події
13:34 10.10.2025

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

2 хв читати
Аварійні відключення електроенергії продовжують діяти в Києві та ще восьми областях: Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській, погодинні відключення тривають в Чернігівській області, повідомило Міністерство енергетики станом на 13:00.

"Аварійні знеструмлення наразі вимушено застосовуються у м.Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень", – йдеться в повідомленні Міненерго в п’ятницю.

Воно наголосило, що відновлювальні роботи після масштабної ракетно-дронової атаки на об’єкти енергетики тривають у кожному постраждалому регіоні. У повідомленні зазначається, що завдяки вже виконаним відновлювальним роботам енергетикам вдалося частково зменшити обсяг обмежень для споживачів на Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині.

Як повідомлялося, після атаки РФ у п’ятницю "Сумиобленерго" ввели спеціальні графіки аварійних відключень, на певний час їх також застосовувало "Полтаваобленерго". "ДТЕК" повідомив, що після масованої атаки ворога за командою "Укренерго" застосовують екстрені відключення в Київській області (Броварський та Бориспільський райони), а також в Дніпропетровській.

Зранку п’ятниці "Укренерго" повідомляло, що внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти знеструмлена значна кількість споживачів у м.Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. У цих регіонах застосовувалися аварійні відключення. Пізніше НЕК повідомила, що ситуація з енергопостачанням залишається найскладнішою у Києві, а також у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

Чи буде перехід у подальшому на графіки погодинних відключень в Україні, залежатиме від наслідків пошкоджень енергооб’єктів внаслідок масованої атаки РФ у п’ятницю, оцінку яких енергетики почали здійснювати після відбою повітряної тривоги після 7 ранку, зазначила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Теги: #відключення_світла #міненерго

