Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не варто бути надто обережними в риториці з росіянами, якщо ті погрожують, і не треба проявляти слабкість, якщо РФ погрожує блекаутом Києву.

"Дійсно, я поділився з ним (Трампом – ІФ-У) деяким баченням, і це правда, реаліями на полі бою і деяким баченням того, що могло би бути. І я вважаю, що є вплив на Росію, і не треба чекати м’яких кроків з боку Росії в бік України, і відповідно Україна повинна давати відповідні кроки в бік Росії. І не треба цього боятися, і не треба бути дуже обережними в риториці з росіянами, якщо вони погрожують. Я вважаю, що така сама риторика повинна бути і в цивілізованих країнах", - сказав Зеленський під час брифінгу у суботу.

Президент наголосив, що це помилка в риториці – "бути цивілізованими з нецивілізованими".

За його словами, якщо РФ ставить кожну зиму ціль блекаут в Україні, то він не впевнений, "що відповідь від нас і інших партнерів повинна бути інша".

"Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не значить, що вони слабкі. І не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії", - резюмував він.