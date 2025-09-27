Інтерфакс-Україна
Події
16:31 27.09.2025

Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський

2 хв читати
Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не варто бути надто обережними в риториці з росіянами, якщо ті погрожують, і не треба проявляти слабкість, якщо РФ погрожує блекаутом Києву.

"Дійсно, я поділився з ним (Трампом – ІФ-У) деяким баченням, і це правда, реаліями на полі бою і деяким баченням того, що могло би бути. І я вважаю, що є вплив на Росію, і не треба чекати м’яких кроків з боку Росії в бік України, і відповідно Україна повинна давати відповідні кроки в бік Росії. І не треба цього боятися, і не треба бути дуже обережними в риториці з росіянами, якщо вони погрожують. Я вважаю, що така сама риторика повинна бути і в цивілізованих країнах", - сказав Зеленський під час брифінгу у суботу.

Президент наголосив, що це помилка в риториці – "бути цивілізованими з нецивілізованими".

За його словами, якщо РФ ставить кожну зиму ціль блекаут в Україні, то він не впевнений, "що відповідь від нас і інших партнерів повинна бути інша".

"Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не значить, що вони слабкі. І не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії", - резюмував він.

Теги: #погрози #блекаут

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:27 25.09.2025
Запорізька АЕС другу добу працює в умовах блекауту - Міненерго

Запорізька АЕС другу добу працює в умовах блекауту - Міненерго

18:29 23.09.2025
На ЗАЕС стався 10-ий блекаут з початку окупації станції

На ЗАЕС стався 10-ий блекаут з початку окупації станції

10:17 15.09.2025
Мовний омбудсмен Івановська: Мені писали - "закінчиш як Фаріон", але я це серйозно не сприймаю

Мовний омбудсмен Івановська: Мені писали - "закінчиш як Фаріон", але я це серйозно не сприймаю

12:26 08.08.2025
Директор НАБУ: Правоохоронець, у якого проводили обшук, погрожував "обраткою", фіксуємо такі натяки

Директор НАБУ: Правоохоронець, у якого проводили обшук, погрожував "обраткою", фіксуємо такі натяки

11:05 05.08.2025
У Черкасах затримали чоловіка, який через перевірку документів представниками ТЦК погрожував підірвати гранати

У Черкасах затримали чоловіка, який через перевірку документів представниками ТЦК погрожував підірвати гранати

19:36 04.07.2025
Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

18:45 04.07.2025
Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

19:38 13.06.2025
Новий глава КВІР пригрозив Ізраїлю швидким "відкриттям врат пекла"

Новий глава КВІР пригрозив Ізраїлю швидким "відкриттям врат пекла"

03:51 25.05.2025
Російська делегація в Стамбулі назвала війну "внутрішнім конфліктом між росіянами" - Кислиця

Російська делегація в Стамбулі назвала війну "внутрішнім конфліктом між росіянами" - Кислиця

19:35 17.05.2025
Член делегації України в Стамбулі підтвердив погрози з боку керівника делегації РФ

Член делегації України в Стамбулі підтвердив погрози з боку керівника делегації РФ

ВАЖЛИВЕ

Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну і чекає пояснень від угорської сторони

Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

Україна готова до договорів із США щодо окремої зброї, включаючи далекобійну, – Зеленський

Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, проте фінансування недостатньо – Зеленський

ОСТАННЄ

Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну і чекає пояснень від угорської сторони

Дрони СБУ зупинили роботу НПС в російській Чувашії - джерело

Програма "Дельта" відзначає лише наявність ворога у певних населених пунктах - Зеленський

Зеленський за підсумками роботи на Генасамблеї ООН: Новий тиск на Росію буде

Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

Зеленський назвав дуже продуктивною зустріч з Трампом на Генасамблеї ООН

Україна готова до договорів із США щодо окремої зброї, включаючи далекобійну, – Зеленський

Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, проте фінансування недостатньо – Зеленський

В Польщу 10 вересня летіли 92 російських дрони, Україна збивала їх на своїй території – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА