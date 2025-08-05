Інтерфакс-Україна
Події
11:05 05.08.2025

У Черкасах затримали чоловіка, який через перевірку документів представниками ТЦК погрожував підірвати гранати

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У Черкасах затримали чоловіка, який через перевірку документів представниками ТЦК погрожував підірвати гранати
Фото: https://suspilne.media/

У Черкасах чоловік погрожував підірвати гранати після того, як представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) намагалися у нього перевірити документи, повідомило Головне управління Національної поліції у Черкаській області.

На сторінці обласного ТЦК та СП повідомили про виникнення конфлікту під час дій з оповіщення.

"Сьогодні вранці, під час здійснення заходів оповіщення в місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних. В ході корткочасного спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК. На місце події прибули правоохоронці. Наразі з чоловіком працюють представники правоохоронних органів, а військовослужбовці ТЦК знаходяться на безпечній відстані. На місці знаходяться представники спеціальних служб для з'ясування обставин та вирішення даної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також проінформували про інцидент.

"На місці працює поліція. Тривають слідчі дії та ведуться перемовини з правопорушником. Просимо не наближатися до місця інциденту та не перешкоджати роботі правоохоронців", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Пізніше, за повідомленнями місцевих ЗМІ, чоловіка було затримано.

Теги: #черкаси #погрози #затримання #поліція

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