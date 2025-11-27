Інтерфакс-Україна
14:58 27.11.2025

Глава "Укренерго": Енергетики сьогодні набагато більше готові до найгіршого сценарію – блекауту, який виношує РФ

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Найгіршим сценарієм роботи енергосистеми в умовах обстрілів РФ є блекаут, який енергетики вже проходили восени 2022 року, але зараз НЕК "Укренерго" та генерація набагато більше готові до такого розвитку подій, зазначив голова правління компанії Віталій Зайченко.

"Найгірший сценарій ми вже проходили і знаємо, що це таке. Мета агресора – повністю знеструмити енергосистему, довести її до блекауту. Це було в 2022 році, але тоді ми впоралися досить швидко, хоча, звичайно, ніхто не готувався до того, що нас будуть так масовано атакувати. На поточний момент мета РФ така ж – залишити Україну без світла, води, але ми більш готові. Як "Укренерго", так і електростанції ", – сказав Зайченко в ефірі Єдиного телемарафону в четвер.

"Є інженерний захист, є ППО і відпрацьовані спеціальні дії персоналу, щоб превентивно запобігти втраті стійкості енергосистеми і зберегти насамперед її, а потім вже заживити споживачів", – зазначив глава системного оператора.

Він також пояснив зменшення відключень електроенергії останнім часом достатньо високими темпами відновлення та наявністю необхідного резервного обладнання.

"Те, що відключень зараз стало менше, це не диво, а самовіддана робота енергетиків. Дуже великий плюс, що завдяки нашим партнерам накопичено багато досить обладнання на складах, що дозволяє швидко усувати пошкодження", – розповів Зайченко.

При цьому він назвав найскладнішою ситуацію з енергозабезпеченням в прифронтових і прикордонних з Росією областях – Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій.

"Ці області найбільше страждають від ударів росіян, бо по ним використовуються не тільки ракети і шахеди, а й інші досить швидкі засоби. Умови, в яких працюють ремонтні бригади в цих областях, найтяжчі", – зауважив керівник "Укренерго".

Як повідомлялося, графіки погодинних відключень діють останні кілька днів від 0,5 до 2,5 черг одночасно, тоді як раніше було в 1,5-2 раза більше.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=lnrp2S2L6qk

Теги: #зайченко #енергетики #блекаут #готовність

