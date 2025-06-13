Інтерфакс-Україна
Події
19:38 13.06.2025

Новий глава КВІР пригрозив Ізраїлю швидким "відкриттям врат пекла"

1 хв читати
Новий глава КВІР пригрозив Ізраїлю швидким "відкриттям врат пекла"

Призначений у п'ятницю на посаду командувача Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) Мохаммад Пакпур пообіцяв Ізраїлю жорстоку відплату після його ударів по Ірану.

"Злочинний і незаконний сіоністський режим зіткнеться з гіркою і болісною долею з величезними і руйнівними наслідками. Незабаром врата пекла для цього режиму, який вбиває дітей, відкриються", - наводить агентство "Мехр" слова Пакпура.

Раніше Тегеран офіційно підтвердив загибель від ізраїльських ударів колишнього командувача КВІР генерала-майора Хоссейна Саламі, а також начальника штабу збройних сил генерала Мохаммада Багері.

Теги: #квір #ізраїль #погрози #іран #близький_схід

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 13.06.2025
Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль заздалегідь повідомив США про плани завдати ударів по Ірану

Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль заздалегідь повідомив США про плани завдати ударів по Ірану

18:40 13.06.2025
Трамп заявив, що з ним намагаються зв’язатися представники влади Ірану

Трамп заявив, що з ним намагаються зв’язатися представники влади Ірану

17:41 13.06.2025
Удар Ізраїлю по Ірану: що відомо на даний момент

Удар Ізраїлю по Ірану: що відомо на даний момент

17:31 13.06.2025
Іран призупинив усі внутрішні та міжнародні авіарейси

Іран призупинив усі внутрішні та міжнародні авіарейси

15:19 13.06.2025
Ізраїль закриває свої дипмісії по всьому світу, консульські послуги не надаватимуться

Ізраїль закриває свої дипмісії по всьому світу, консульські послуги не надаватимуться

14:25 13.06.2025
Ізраїль завдав нової серії ударів по іранських містах

Ізраїль завдав нової серії ударів по іранських містах

13:52 13.06.2025
МЗС Росії зробило заяву щодо Близького Сходу, але забуло подивитися в дзеркало - Тихий

МЗС Росії зробило заяву щодо Близького Сходу, але забуло подивитися в дзеркало - Тихий

13:25 13.06.2025
ЄС закликав до дипломатичного врегулювання ситуації на Близькому Сході

ЄС закликав до дипломатичного врегулювання ситуації на Близькому Сході

12:57 13.06.2025
МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю, Ірану, Йорданії, Іраку, Лівану, Сирії до стабілізації ситуації в регіоні

МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю, Ірану, Йорданії, Іраку, Лівану, Сирії до стабілізації ситуації в регіоні

12:20 13.06.2025
МЗС: в Україні з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході, нагадуємо, що іранський режим підтримує Росію у війні проти України

МЗС: в Україні з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході, нагадуємо, що іранський режим підтримує Росію у війні проти України

ВАЖЛИВЕ

Удар Ізраїлю по Ірану: що відомо на даний момент

У Франції внаслідок аварії автобуса, що перевозив українців, загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми - МЗС

У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про перетин окупантами адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями

В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців

Викрито корупційну оборудку в Мінрегіоні за участю топпосадовців держави - НАБУ

ОСТАННЄ

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Казахстану та Австрії

Зеленський відзначив воїнів найвищими державними нагородами

СБУ передала в Музей історії у Другій світовій війні БЕК Sea Baby

Комітет Конгресу США схвалив проєкт оборонного бюджету без пакету допомоги Україні на $300 млн – ЗМІ

У підпалі приміщення районного ТЦК у Харкові підозрюється раніше судимий місцевий житель

"Київміськбуд" очолила Світлана Самсонова

США перекидають військові ресурси на Близький Схід, включно з кораблями, після атаки Ізраїлю

У Франції внаслідок аварії автобуса, що перевозив українців, загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми - МЗС

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити зміни до закону щодо одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця

У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про перетин окупантами адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА