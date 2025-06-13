Новий глава КВІР пригрозив Ізраїлю швидким "відкриттям врат пекла"

Призначений у п'ятницю на посаду командувача Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) Мохаммад Пакпур пообіцяв Ізраїлю жорстоку відплату після його ударів по Ірану.

"Злочинний і незаконний сіоністський режим зіткнеться з гіркою і болісною долею з величезними і руйнівними наслідками. Незабаром врата пекла для цього режиму, який вбиває дітей, відкриються", - наводить агентство "Мехр" слова Пакпура.

Раніше Тегеран офіційно підтвердив загибель від ізраїльських ударів колишнього командувача КВІР генерала-майора Хоссейна Саламі, а також начальника штабу збройних сил генерала Мохаммада Багері.