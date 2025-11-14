ЗАЕС знову під загрозою блекаута

Запорізька атомна станція (ЗАЕС) втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції, у разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий 11-й блекаут, повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"14 листопада, о 16:18 за київським часом, Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції. Наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі", - йдеться у повідомленні "Енергоатома" у пятницю увечері у телеграм-каналі.

"Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки", - наголосили в НАЕК.