Інтерфакс-Україна
Події
20:05 14.11.2025

ЗАЕС знову під загрозою блекаута

1 хв читати
ЗАЕС знову під загрозою блекаута

Запорізька атомна станція (ЗАЕС) втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції, у разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий 11-й блекаут, повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"14 листопада, о 16:18 за київським часом, Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції. Наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі", - йдеться у повідомленні "Енергоатома" у пятницю увечері у телеграм-каналі.

"Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки", - наголосили в НАЕК.

 

Теги: #блекаут #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:35 09.11.2025
До ЗАЕС вперше за півроку підключили резервне електроживлення - Гроссі

До ЗАЕС вперше за півроку підключили резервне електроживлення - Гроссі

08:33 08.11.2025
Кременчук знеструмлений внаслідок нічної атаки ворога по енергооб'єктах - мер

Кременчук знеструмлений внаслідок нічної атаки ворога по енергооб'єктах - мер

17:55 07.11.2025
Поблизу ЗАЕС знову встановлено локальне припинення вогню задля ремонту резервної лінії електропередачі - МАГАТЕ

Поблизу ЗАЕС знову встановлено локальне припинення вогню задля ремонту резервної лінії електропередачі - МАГАТЕ

17:54 07.11.2025
Технічні фахівці планують у суботу розпочати роботи з відновлення підключення лінії "Феросплавна-1" до ЗАЕС - МАГАТЕ

Технічні фахівці планують у суботу розпочати роботи з відновлення підключення лінії "Феросплавна-1" до ЗАЕС - МАГАТЕ

15:12 30.10.2025
"Vodafone Україна" та lifecell відзвітували про 90-99% працездатність мереж під час блекаутів у Чернігові та Сумах

"Vodafone Україна" та lifecell відзвітували про 90-99% працездатність мереж під час блекаутів у Чернігові та Сумах

11:16 23.10.2025
Енергетики відновили живлення ЗАЕС і вивели станцію з блекауту

Енергетики відновили живлення ЗАЕС і вивели станцію з блекауту

12:39 18.10.2025
МАГАТЕ повідомило про початок ремонтних робіт на ЛЕП до ЗАЕС

МАГАТЕ повідомило про початок ремонтних робіт на ЛЕП до ЗАЕС

17:34 12.10.2025
Зеленський обговорював із партнерами ситуацію на ЗАЕС

Зеленський обговорював із партнерами ситуацію на ЗАЕС

14:52 12.10.2025
Сибіга закликав міжнародну спільноту чинити тиск на РФ задля повернення ЗАЕС

Сибіга закликав міжнародну спільноту чинити тиск на РФ задля повернення ЗАЕС

20:41 09.10.2025
Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист в прикордонних областях

РФ за жовтень - початок листопада спрямувала по українській енергосистемі понад 150 ракет і більше 2000 дронів

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

Президент вивів зі складу РНБО Галущенка та Гринчук

ОСТАННЄ

Зеленський: Готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист в прикордонних областях

Низка активістів закликають вийти на акцію протесту проти корупції в Києві на Майдані, інші не підтримують цю ідею

До 6 млн українців можуть потребувати реабілітації у майбутньому

В Раді зареєстровано законопроєкт про розширення підстав для обмеження виїзду громадян за кордон

Віцепремʼєр Італії закликав не давати Україні грошей на тлі корупційного скандалу в енергетиці

Кількість постраждалих в Києві після нічної атаки сягнула 36 людей, пʼятеро з них у важкому стані

Свириденко: Уряд пропонує на 2026р. 10,6 млрд грн дотацій для прифронтових територій і 30,9 млрд грн для територій, які втратили доходи

Київщина у 2025р. спрямувала 2,8 млрд грн. на підтримку сил безпеки та оборони - на 400 млн грн більше, ніж торік

Коломойський переконаний, що Міндіч не міг очолювати схему корупції в енергетиці і з нього зробили "стрілочника"

Сирський: Розроблено комплекс заходів щодо протидії РФ у Покровсько-Мирноградській агломерації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА