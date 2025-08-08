Інтерфакс-Україна
Директор НАБУ: Правоохоронець, у якого проводили обшук, погрожував "обраткою", фіксуємо такі натяки

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ), розслідуючи топкорупцію, розуміють, що можуть стикнутися з бездоказовим тиском на них, вже фіксуються натяки на кримінальне переслідування від правоохоронця, в якого проводився обшук по справі щодо корупції, заявляє директор НАБУ Семен Кривонос.

"Детективи, розслідуючи топкорупцію, розуміють, що можуть стикнутися з невідкладним обшуком, не інспірованим нічим – бездоказовим тиском. І так, це дійсно впливає на колектив", - сказав Кривонос на брифінгу в п'ятницю в Києві.

Він зазначив, що наразі ключовим викликом є збереження колективу.

"Переконати (детективів), що вони мають рухатися вперед. Ситуація налагоджується поступово, але залишилися ті питання, які мають стати публічними – ми ж не виправдовуємо нікого", - наголосив він.

Кривонос розказав, що 7 серпня був обшук в одного правоохоронця по справі щодо корупції. "Зайшли до цього правоохоронця, почали його обшукувати, а він… "ну що, чекайте "обратку"…. Я зараз ще зафіксую всі натяки – ми переглядаємо відео, - будемо фіксувати і пересилати керівникам цих правоохоронних органів", - висловив обурення директор НАБУ.

Керівник САП Олександр Клименко зазначив: "У нас є багато інформації про те, що доказів у цих справах (по двох детективах, підозрюваних у держзраді) немає, є різні записи різних людей, які не пов'язані з НАБУ. Таким чином вони намагаються зв'язати цих людей з НАБУ, примушуючи їх фактично надати неправдиві пояснення чи покази".

"Ми не впевнені, що з часом хтось під тиском, погрозами не здасться, не погодиться надати такі покази", - додав Клименко.

