Інтерфакс-Україна
Події
11:24 25.08.2025

Для деокупованих територій не потрібно буде ухвалювати перехідне мовне законодавство - мовний омбудсмен

3 хв читати
Для деокупованих територій не потрібно буде ухвалювати перехідне мовне законодавство - мовний омбудсмен

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що для деокупованих територій не потрібно буде ухвалювати перехідне мовне законодавство.

"Я вважаю, що мовна реінтеграція має бути поетапною, добровільною і проходити у гармонії з тією українізацією, яка вже сьогодні поступово відбувається в країні. Це – не про поступки, а про мудру, виважену стратегію, яка враховує контекст, досвід і травми людей", - сказала Івановська в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про мовну реінтеграцію майбутніх деокупованих територій.

Щодо поетапності, вона зазначила, що Україна не може очікувати, що люди, які роками – а в деяких випадках і десятиліттями – жили в ізоляції від українського інформаційного, мовного й культурного простору, просто "за помахом указу" перейдуть на українську.

"Це нереалістично. І це не працює. Поетапність означає, що мовна політика на цих територіях має бути не лише юридичною нормою, а й процесом: через освіту, медіа, культуру, символічні кроки, підтримку місцевих ініціатив, повернення українського книжкового ринку, дитячих гуртків, україномовних шкіл, бібліотек", - додала уповноважена.

Коментуючи тезу про "добровільність", Івановська наголосила, що це не означає, що мова держави – опціональна.

"Це означає, що ми не повинні приходити з силовим тиском або адміністративними "каральними" методами. Люди повинні самі побачити: українська – це мова майбутнього, мова підтримки, мова нових можливостей. І коли це відбувається не через страх, а через довіру – тоді й перехід на українську відбувається органічно. Тут дуже важливою буде роль місцевих лідерів думок, учителів, бібліотекарів, митців, ветеранів – усіх, хто має авторитет у своїй громаді", - вважає вона.

Вона відзначила, що ні в України ні в світі немає досвіду мовної реінтеграції деокупованих територій, тому потрібно створити свою власну модель – з урахуванням власного мовного законодавства.

"Мовна реінтеграція – це не кампанія. Це – тривалий шлях. Це справді важливе питання, яке сьогодні не має однозначної відповіді – і саме тому його треба починати обговорювати вже зараз, до деокупації, щоб бути готовими діяти виважено та системно", - наголосила Івановська.

В той же час, на уточнююче запитання чи потрібно буде ухвалювати перехідне мовне законодавство для деокупованих територій, уповноважена вважає, що з юридичної точки зору немає такої необхідно, так як закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" вже є рамковим і гнучким у багатьох аспектах.

"Очевидно, що відразу після звільнення територій ми не зможемо автоматично застосувати всі механізми державного контролю так, як це працює на неокупованій частині країни. Це не буде продуктивно, і точно не буде гуманно. Людям треба буде дати час – оговтатися, звикнути до безпеки, відчути довіру до держави. І саме в цей момент держава має проявити себе як партнер, а не контролер", - додала вона.

За її словами, перш за все, має бути масова програма безкоштовного вивчення української мови, зокрема, курси в громадах, онлайн-платформи, інтегровані освітні ініціативи, а також розширення україномовного культурного контенту, книжок, дитячих програм, медіа, які повертатимуть людям відчуття своєї приналежності до великої культурної спільноти.

"Тому я бачу потребу не в зміні законодавства, а в гнучкому підході до реалізації вже наявного мовного закону. Зі стратегічним розумінням, що мовна реінтеграція – це частина великої суспільної реінтеграції. І вона не може бути одномоментною. Вона має бути послідовною, людяною – але з чітким вектором", - заявила Івановська.

Теги: #мовне_питання #деокуповані_території #івановська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:07 25.08.2025
Мовний омбудсмен не бачить підстав для надання угорській мові привілеїв серед інших мов нацспільнот або мов ЄС

Мовний омбудсмен не бачить підстав для надання угорській мові привілеїв серед інших мов нацспільнот або мов ЄС

11:54 25.08.2025
Мовний омбудсмен про російськомовні книги: Наш шлях – не через заборону, а через утвердження українського

Мовний омбудсмен про російськомовні книги: Наш шлях – не через заборону, а через утвердження українського

10:55 25.08.2025
Російська музика має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах - мовний омбудсмен

Російська музика має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах - мовний омбудсмен

10:25 25.08.2025
Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

09:55 25.08.2025
Мовний омбудсмен: Сьогодні я не бачу потреби в підвищенні мовних штрафів

Мовний омбудсмен: Сьогодні я не бачу потреби в підвищенні мовних штрафів

09:25 25.08.2025
Мовний омбудсмен Івановська: Якщо погодимось на білінгвізм - це буде початок кінця нашої боротьби за гідність

Мовний омбудсмен Івановська: Якщо погодимось на білінгвізм - це буде початок кінця нашої боротьби за гідність

15:14 17.08.2025
Мовний омбудсмен назвала неприйнятними вимоги РФ надати російській мові статус офіційної та легітимізувати РПЦ

Мовний омбудсмен назвала неприйнятними вимоги РФ надати російській мові статус офіційної та легітимізувати РПЦ

11:41 01.08.2025
Мовний омбудсмен: мовна реінтеграції окупованих територій має бути поетапною і добровільною

Мовний омбудсмен: мовна реінтеграції окупованих територій має бути поетапною і добровільною

11:29 01.08.2025
Під час воєнного стану прибрати згадку про російську мову з Конституції неможливо, але до цього треба готуватися - мовний омбудсмен

Під час воєнного стану прибрати згадку про російську мову з Конституції неможливо, але до цього треба готуватися - мовний омбудсмен

12:43 17.07.2025
Івановська обговорила із Секретаріатом мовного омбудсмена важливість збереження наступності у захисті української мови

Івановська обговорила із Секретаріатом мовного омбудсмена важливість збереження наступності у захисті української мови

ВАЖЛИВЕ

Мовний омбудсмен не бачить підстав для надання угорській мові привілеїв серед інших мов нацспільнот або мов ЄС

Мовний омбудсмен про російськомовні книги: Наш шлях – не через заборону, а через утвердження українського

Під Лиманом ускладнилась ситуація на фронті, 63 ОМБр ліквідувала 17 окупантів

Російська музика має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах - мовний омбудсмен

Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

ОСТАННЄ

Міністри оборони України та Румунії обговорили розвиток промислової кооперації у сфері оборони

КНР не планує направляти миротворців в Україну - МЗС

Під Лиманом ускладнилась ситуація на фронті, 63 ОМБр ліквідувала 17 окупантів

Працівники НАБУ просять суд про відкритий розгляд скарги на арешт Магамедрасулова

У Смілі під час відправки до навчального центру загинув мобілізований

Негода знеструмила 28 населених пунктів у чотирьох областях – "Укренерго"

Нові авто отримали чотири дитячих будинки сімейного типу Київщини - обладміністрація

Кабмін приєднав Подільський держуніверситет до Кам’янець-Подільського університету ім. Огієнка

Україна і Литва домовилися спільно виготовляти оборонну продукцію

Про переговори щодо миру можна говорити після гарантій безпеки - європарламентар

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА