Інтерфакс-Україна
Події
01:34 07.11.2025

РФ вдарила по обласному центру в Запоріжжі, під атакою дитсадок і багатоповерхівки

1 хв читати

Російські війська вдарили по обласному центру в Запоріжжі, під атакою дитсадок і багатоповерхівки, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Вибиті вікна в багатоповерхівках та дитячому садку: ворог атакував обласний центр. Внаслідок атаки росіян, вибиті  вікна в житлових будинках та дитячому садочку в одному з районів Запоріжжя", - написав він у телеграмі.

Наразі інформації про постраждалих не надходило, зазначив Федоров.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/28089

Теги: #запоріжжя #дитсадок #атака

