01:34 07.11.2025
РФ вдарила по обласному центру в Запоріжжі, під атакою дитсадок і багатоповерхівки
Російські війська вдарили по обласному центру в Запоріжжі, під атакою дитсадок і багатоповерхівки, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
"Вибиті вікна в багатоповерхівках та дитячому садку: ворог атакував обласний центр. Внаслідок атаки росіян, вибиті вікна в житлових будинках та дитячому садочку в одному з районів Запоріжжя", - написав він у телеграмі.
Наразі інформації про постраждалих не надходило, зазначив Федоров.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/28089