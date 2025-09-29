Інтерфакс-Україна
12:44 29.09.2025

Українська збірна ветеранів виборола 243 медалі на Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

Українська збірна ветеранів виборола 243 медалі на міжнародних спортивних змаганнях Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді (Іспанія), повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"25-26 вересня у столиці Іспанії Мадриді відбулися міжнародні спортивні змаганнях Strong Spirit’s Games 2025. Україну на турнірі представляли 62 ветерани й ветеранки, військовослужбовці, які брали участь у бойових діях та отримали поранення. Крім української команди, у Strong Spirit’s Games змагалися представники США, Ірландії, Іспанії, Естонії — загалом 150 учасників", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що представники України здобули 243 медалі: 108 золотих, 82 срібні і 53 бронзові.

Зокрема, українці показали результати у таких змаганнях з адаптивних видів спорту: 30 медалей — жим штанги 60 кг на повтори, 21 медаль — жим 100 кг на повтори, 35 медалей — веслування 100 м, 35 медалей — веслування 100 секунд, 27 медалей — ривок гирі 16 кг, 23 медалі — ривок гирі 24 кг, 33 медалі — ейрбайк 50 ккал і 39 медалей — жим на максимум.

"Ми вдячні кожному учаснику за силу, відвагу та непохитність, продемонстровані на спортивній арені. Ваша участь у змаганнях Strong Spirit’s Games є не лише спортивним досягненням, а й символом стійкості та боротьби за свободу та незалежність України. Пишаємось кожним і кожною, хто прийняв участь у наших змаганнях. Ви приклад великої жаги до життя!", - додали в Мінветеранів.

Як повідомлялося, уперше на міжнародних комплексних змаганнях українська збірна виступила у жовтні 2024 року в Мадриді завдяки ініціативі Федерації стронгмену України та за сприяння фестивалю спорту Arnold Classic Europe. Тоді команда здобула 188 медалей: 84 золоті, 58 срібних та 46 бронзових.

