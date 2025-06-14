Голова ДСНС нагородив пілотів-розвідників та начальника ГУР за унікальну рятувальну операцію в Києві

Фото: https://t.me/ChiefUkrDIU

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник нагородив відомчими відзнаками військових авіаторів Головного управління розвідки Міноборони за участь у ліквідації наслідків недавнього російського терористичного удару по столиці.

Як повідомляє у телеграм начальник ГУР Кирило Буданов, він отримав найвищу нагороду ДСНС — "Знак пошани", шестеро пілотів авіаційного підрозділу ГУР — Маестро, Чібіс, Д’Артаньян, Маркус, Добрий та Гном — нагороджені нагрудним знаком "За відвагу в надзвичайній ситуації".

"Авіатори ГУР діяли швидко, рішуче й злагоджено — саме в той момент, коли це було критично важливо для безпеки киян. У складних умовах вони продемонстрували майстерність та відвагу. Завдяки їм вдалося локалізувати пожежу та врятувати цивільні об’єкти. Це приклад високого професіоналізму і надійного партнерства між службами", — сказав голова ДСНС Андрій Даник.

За дорученням начальника ГУР до рятувальної операції залучили екіпажі двох багатоцільових гелікоптерів Ка-32. Авіатори працювали в умовах сильної задимленості, високої температури та шквального вітру. Гелікоптери здійснили 40 скидів води загальним обсягом до 120 тонн, що дозволило зупинити поширення вогню та врятувати три промислові підприємства.