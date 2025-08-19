Інтерфакс-Україна
Події
16:49 19.08.2025

Парламент запровадив Золоті медалі Верховної Ради та інші нагороди

2 хв читати
Парламент запровадив Золоті медалі Верховної Ради та інші нагороди

Парламент запровадив нові нагороди Верховної Ради, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Парламент ухвалив постанову про нові нагороди Верховної Ради України, яка скасовує застарілі радянські грамоти та визначає більш справедливий підхід для відзнак", - написала Геращенко у Телеграм.

За її словами, постанову №13626 підтримали 290 нардепів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Вона зазначила, що відзнаки Верховної Ради вручатимуть за внесок у розвиток демократичної та правової України, підвищення міжнародного авторитету держави, захист прав і свобод громадян, розвиток парламенту й громадянського суспільства.

Як повідомлялось, згідно з постановою, до почесних відзнак Верховної Ради належать Золота медаль Верховної Ради ім. Михайла Грушевського, Золота медаль Верховної Ради ім. Анни Київської, а також нагородні знаки.

Згідно із пояснювальною запискою до постанови, Золотою медаллю Верховної Ради ім. Михайла Грушевського нагороджуються громадяни України за видатні та особливі заслуги у збереженні національної пам’яті українського народу, утвердженні державного суверенітету та незалежності України.

Золотою медаллю Верховної Ради ім. Анни Київської нагороджуються іноземці та особи без громадянства за особливий внесок у зміцнення політичних і культурних зв’язків України з іншими державами, поширення української культури за кордоном, розвиток демократії та міжпарламентського співробітництва, вирішення конфліктів політичним шляхом, забезпечення сталого миру між народами.

Нагрудним знаком Верховної Ради "За розбудову парламентаризму" ім. В’ячеслава Чорновола нагороджуються громадяни України, іноземці та особи без громадянства за видатні заслуги у становленні та розвитку українського парламентаризму, зміцненні демократичних інститутів, особистий внесок у розвиток міжпарламентської співпраці.

Нагрудним знаком Верховної Ради "За служіння Українському народові" ім. Левка Лук’яненка нагороджуються громадяни України за самовіддане служіння українському народові, зміцнення державності та суверенітету, захист національних інтересів, розвиток громадянського суспільства.

Нагрудним знаком Верховної Ради "За нашу і вашу свободу" нагороджуються іноземці та особи без громадянства за значний особистий внесок у захист державності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагрудним знаком Верховної Ради "Гідність і відвага" ім. Євгена Коновальця нагороджуються громадяни України за прояв особистої мужності, самовідданості та відваги у захисті України, відстоюванні її національних інтересів, а також під час порятунку людей.

 

Теги: #парламент #рада #геращенко #нагороди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:54 19.08.2025
Уряд очікує від спортсменів понад 6,5 тис. нагород на міжнародних змаганнях в 2025-2026рр - проєкт Програми дій уряду

Уряд очікує від спортсменів понад 6,5 тис. нагород на міжнародних змаганнях в 2025-2026рр - проєкт Програми дій уряду

15:11 19.08.2025
Рада підтримає Програму дій уряду - нардеп

Рада підтримає Програму дій уряду - нардеп

07:57 18.08.2025
Рада церков про вимоги РФ: Не можна допустити, щоб Україні нав’язували "асиметричні" зобов’язання щодо російської мови та РПЦ

Рада церков про вимоги РФ: Не можна допустити, щоб Україні нав’язували "асиметричні" зобов’язання щодо російської мови та РПЦ

23:10 14.08.2025
Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити закон щодо включення ГУР МО до окремих суб’єктів державної авіації - нардеп

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити закон щодо включення ГУР МО до окремих суб’єктів державної авіації - нардеп

21:01 12.08.2025
Спікери парламентів України та Чехії домовились про координацію дій для збереження територіальної цілісності та незалежності України

Спікери парламентів України та Чехії домовились про координацію дій для збереження територіальної цілісності та незалежності України

18:33 12.08.2025
Депутати відхилили "правки Дубіля" стосовно закупівлі ліків до законопроєкту про Defence City

Депутати відхилили "правки Дубіля" стосовно закупівлі ліків до законопроєкту про Defence City

15:35 12.08.2025
"Європейська Солідарність" закликала спікера Ради негайно обговорити ситуацію на фронті на погоджувальній раді - співголова фракції

"Європейська Солідарність" закликала спікера Ради негайно обговорити ситуацію на фронті на погоджувальній раді - співголова фракції

12:28 12.08.2025
Раді пропонують внести зміни до Виборчого кодексу щодо оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Раді пропонують внести зміни до Виборчого кодексу щодо оскарження відкликання депутатів місцевих рад

16:24 06.08.2025
Парламент Гагаузії: Євгенія Гуцул залишається легітимним башканом автономії

Парламент Гагаузії: Євгенія Гуцул залишається легітимним башканом автономії

19:04 05.08.2025
"Європейська солідарність" ініціює законопроєкт про відновлення конкурсного відбору прокурорів до Офісу генпрокурора

"Європейська солідарність" ініціює законопроєкт про відновлення конкурсного відбору прокурорів до Офісу генпрокурора

ВАЖЛИВЕ

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

В Україну повернулися тіла 1 000 загиблих, серед них – 5 тіл військовослужбовців, які загинули у полоні

ОСТАННЄ

До шкіл наразі доставлено лише 51,2% із запланованих підручників – голова комітету Ради

Критична ситуація склалася в Києві з оформленням статусу критичних підприємств - голова КМВА

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Єрмак повідомив про повернення з окупації ще двох підлітків

Ексголова Центральної МСЕК та його підлеглі підозрюються у незаконному оформлені інвалідності

Освітній омбудсмен: тиск на батьків та учнів і примус до певної форми здобуття освіти неприпустимі

Кошта поговорив з Зеленським: будемо співпрацювати з США над гарантіями безпеки

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки, 31 вже відбито

Кличко: ключове питання наразі це отримання Україною реальних гарантій безпеки

Проєкт Програми дій уряду: 100% договорів користування Києво-Печерською лаврою буде відповідати вимогам держбезпеки до кінця 2026р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА