У День Конституції Володимир Зеленський відзначив видатних українців та українок державними нагородами

Фото: https://president.gov.ua/

Президент Володимир Зеленський вручив найвищі державні нагороди військовослужбовцям та передав ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв, які удостоєні цього звання посмертно, також він відзначив видатних українців та українок державними нагородами.

Посмертно найвищого державного звання удостоєні: солдат Остап Макаров, полковник Віктор Поливяний, старший лейтенант Микола Скидан, журналістка, волонтерка й парамедикиня Ірина Цибух.

Також найвищу нагороду особисто отримали два Герої України – молодший лейтенант Петро Герасимович та молодший сержант Олександр Іванцов.

Володимир Зеленський також вручив відзнаку президента України "Хрест бойових заслуг". Нагороду отримали старший солдат Олег Ковальчук та полковник Михайло Курах

Крім того, Глава держави відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів, "За мужність" І–ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького.

Президент також вручив нагороди священникам, спортсменам, освітянам, волонтерам, артистам та журналістам і присвоїв почесні звання.