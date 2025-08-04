Зеленський нагородив трьох офіцерів Повітряних сил званням Героя України

У День Повітряних сил троє офіцерів отримали найвищу державну нагороду - звання Героя України, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних Сил України (ЗСУ).

"Сьогодні, у День Повітряних Сил, одразу троє наших побратимів здобули найвищу державну нагороду - звання Героя України! Щиро вітаємо полковника Євгена Булацика, підполковника Артема Мироненка та майора Дениса Юдіна із заслуженими нагородами!", - ідеться в повідомленні.

"Рідним ще трьох наших полеглих побратимів - Дмитра Фішера, Павла Іванова, Вадима Мороза, які мужньо та героїчно боролися за Україну, президент України Володимир Зеленський вручив ордена "Золота Зірка", - додали в Повітряних Силах.

Джерело: https://t.me/kpszsu/39811