Інтерфакс-Україна
Події
01:54 04.08.2025

Зеленський нагородив трьох офіцерів Повітряних сил званням Героя України

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У День Повітряних сил троє офіцерів отримали найвищу державну нагороду - звання Героя України, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних Сил України (ЗСУ).

"Сьогодні, у День Повітряних Сил, одразу троє наших побратимів здобули найвищу державну нагороду - звання Героя України! Щиро вітаємо полковника Євгена Булацика, підполковника Артема Мироненка та майора Дениса Юдіна із заслуженими нагородами!", - ідеться в повідомленні.

"Рідним ще трьох наших полеглих побратимів - Дмитра Фішера, Павла Іванова, Вадима Мороза, які мужньо та героїчно боролися за Україну, президент України Володимир Зеленський вручив ордена "Золота Зірка", - додали в Повітряних Силах.

Джерело: https://t.me/kpszsu/39811

Теги: #військові #зеленський #нагороди

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