Всеукраїнські студентські змагання з МГП відбулися у Києві

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Всеукраїнські студентські змагання з міжнародного гуманітарного права (МГП) 2025 року, організовані Українським Червоним Хрестом (УЧХ) спільно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, відбулися у Києві.

Як повідомив у Фейсбуці УЧХ, участь у змаганнях взяли вісім команд із різних регіонів України.

"Сьогодні в Україні ми є свідками того, як міжнародне гуманітарне право стикається з новими викликами. Попри обов’язок усіх сторін збройного конфлікту дотримуватися норм МГП, ми спостерігаємо їх систематичні порушення та вчинення воєнних злочинів. Однак незважаючи на невтішну статистику, міжнародне гуманітарне право залишається тим інструментом, який обмежує насильство на користь гуманності. Як найбільша українська гуманітарна організація, ми завжди готові підтримувати молодь, адже саме ви – майбутнє нашої країни", – зазначив програмний директор УЧХ Сергій Панасенко.

Традиційні змагання проводяться для поширення та популяризації знань з МГП серед студентів. Саме ця галузь міжнародного публічного права застосовується під час збройних конфліктів для захисту жертв війни та обмеження засобів і методів її ведення. Завдяки змодельованим ситуаціям, учасники мають змогу спробувати себе в ролі юристів-практиків, вирішуючи наближені до реальності кейси.

Цьогоріч переможцем змагань стала команда Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.