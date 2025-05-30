Інтерфакс-Україна
Спорт
16:15 30.05.2025

Кабмін ухвалив концепцію державної програми розвитку фізкультури і спорту до 2030р

1 хв читати
Кабмін ухвалив концепцію державної програми розвитку фізкультури і спорту до 2030р

Кабінет міністрів України ухвалив концепцію державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2030 року.

"Документ окреслює стратегічні орієнтири, відповідає на сучасні виклики та закладає основу для системних змін у сфері фізичної культури і спорту. Мета концепції: створити цілісне бачення розвитку сфери, адаптувати її до нових суспільних потреб і законодавчих змін, забезпечити сталий розвиток і підвищити якість життя громадян через фізичну активність та спорт", - йдеться в повідомленні Міністерства молоді і спорту України.

Зокрема, концепцією передбачено: формування фізично активної та здорової нації; розвиток адаптивного спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації; підтримку підготовки спортсменів до міжнародних змагань; цифрову трансформацію у сфері фізичної культури і спорту.

Очікується, що реалізація майбутньої програми сприятиме формуванню фізично активної, здорової та стійкої нації, здатної відповідати викликам часу та гідно представляти Україну на світовій спортивній арені.

Теги: #спорт #кабмін #мінспорту

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:25 30.05.2025
Кабмін призначив Олександра В’язовченка заступником міністра енергетики

Кабмін призначив Олександра В’язовченка заступником міністра енергетики

15:15 30.05.2025
Кабмін ухвалив порядок знищення неякісної гуманітарної допомоги

Кабмін ухвалив порядок знищення неякісної гуманітарної допомоги

18:16 27.05.2025
Уряд подовжив термін пільгового кредитування з 2 до 5 років для бізнесу в зоні високого воєнного ризику

Уряд подовжив термін пільгового кредитування з 2 до 5 років для бізнесу в зоні високого воєнного ризику

17:42 27.05.2025
Кабмін збільшив нижню межу тарифних розрядів для керівників дитсадків та позашкільної освіти з 2026р

Кабмін збільшив нижню межу тарифних розрядів для керівників дитсадків та позашкільної освіти з 2026р

17:18 27.05.2025
“Епіцентр дітям” запускає конкурс дитячих талантів “Реальні герої”

“Епіцентр дітям” запускає конкурс дитячих талантів “Реальні герої”

15:09 27.05.2025
Уряд спрямував 195 млн грн з фонду внесків на регулювання у сфері енергетики на потреби оборони

Уряд спрямував 195 млн грн з фонду внесків на регулювання у сфері енергетики на потреби оборони

14:41 27.05.2025
Кабмін звільнив Іонан з посади заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції

Кабмін звільнив Іонан з посади заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції

19:22 23.05.2025
Жумаділов: Уряд ухвалив постанову, що дозволяє АОЗ укладати договори на логістичні, транспортні та митно-брокерські послуги

Жумаділов: Уряд ухвалив постанову, що дозволяє АОЗ укладати договори на логістичні, транспортні та митно-брокерські послуги

14:33 23.05.2025
Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення газом щільних порід

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення газом щільних порід

17:22 22.05.2025
Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

ВАЖЛИВЕ

“Епіцентр дітям” запускає конкурс дитячих талантів “Реальні герої”

Збірна України виграла у Бельгії з рахунком 3:1 в плейофі Ліги націй УЄФА

Українці здобули 32 медалі в 11 видах спорту на "Іграх нескорених" у Канаді

Україна проведе домашній матч плейоф Ліги націй УЄФА з Бельгією в іспанській Мурсії

Україна виборола ще одне "срібло" на Паралімпійських іграх-2024 і завершує змагання з 82 медалями

ОСТАННЄ

Федерація дзюдо України бойкотуватиме ЧС через рішення допустити представників Білорусі

Маріно Пушич покинув ФК "Шахтар"

Антидопінгова асоціація тимчасово відсторонила легкоатлетку Бех-Романчук через підозру в допінгу

Збірна України з волейболу розпочала підготовку до міжнародного сезону

Кличко відвідав змагання ветеранів  "Київ незламний"

Україна закликає МОК і FIG відсторонити російську гімнастку Мельникову від міжнародних змагань як нейтральну спортсменку

Українські спортсмени здобули вже 17 ліцензій на участь у зимовій Олімпіаді-2026

Кабмін призначив 50 стипендій тренерам, які забезпечують підготовку до Олімпіади-2026 в Італії і Олімпіади-2028 в Лос-Анджелесі

Бій Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі"

Рада підтримала законопроєкт щодо адаптивного спорту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА