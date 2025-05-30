Кабмін ухвалив концепцію державної програми розвитку фізкультури і спорту до 2030р

Кабінет міністрів України ухвалив концепцію державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2030 року.

"Документ окреслює стратегічні орієнтири, відповідає на сучасні виклики та закладає основу для системних змін у сфері фізичної культури і спорту. Мета концепції: створити цілісне бачення розвитку сфери, адаптувати її до нових суспільних потреб і законодавчих змін, забезпечити сталий розвиток і підвищити якість життя громадян через фізичну активність та спорт", - йдеться в повідомленні Міністерства молоді і спорту України.

Зокрема, концепцією передбачено: формування фізично активної та здорової нації; розвиток адаптивного спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації; підтримку підготовки спортсменів до міжнародних змагань; цифрову трансформацію у сфері фізичної культури і спорту.

Очікується, що реалізація майбутньої програми сприятиме формуванню фізично активної, здорової та стійкої нації, здатної відповідати викликам часу та гідно представляти Україну на світовій спортивній арені.