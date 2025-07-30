Інтерфакс-Україна
Події
10:24 30.07.2025

Мінспорту і "ПлейСіті" домовилися про співпрацю уі запобіганні маніпулюванню результатами спортивних змагань

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Мінспорту і "ПлейСіті" домовилися про співпрацю уі запобіганні маніпулюванню результатами спортивних змагань

Міністерство молоді та спорту України та державне агентство "ПлейСіті" уклали меморандум про співпрацю та обмін інформацією у сфері запобігання маніпулюванню результатами офіційних спортивних змагань, реклами азартних ігор, а також з протидії поширенню ігрової залежності (лудоманії).

Згідно з повідомленням Мінспорту, документ підписали міністр молоді та спорту Матвій Бідний та голова агентства "ПлейСіті" Геннадій Новіков.

Зазначається, що підписання меморандуму - важливий крок до консолідації зусиль державних інституцій у забезпеченні доброчесності спорту та захисту його від зовнішніх загроз.

Зокрема, у межах домовленостей сторони здійснюватимуть обмін інформацією про підозрілі ставки на офіційні спортивні змагання, координуватимуть дії з метою виявлення і припинення спроб маніпулювання результатами змагань, залучаючи до цього процесу національних і міжнародних партнерів.

"Окрема увага - протидії порушенням законодавства про рекламу азартних ігор та поширенню ігрової залежності (лудоманії). Також у фокусі співпраці — запобігання розміщенню ставок спортсменами, тренерами, суддями та іншими учасниками спортивного руху, яким це заборонено згідно з чинним законодавством та спортивними регламентами", - йдеться в повідомленні.

Теги: #мінспорту #бідний_матвій #новіков #плейсіті #меморандум

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