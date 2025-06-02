Україна закликає МОК та Міжнародну федерацію дзюдо скасувати допуск білоруських спортсменів до змагань
Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України (НОК) та Федерація дзюдо України звернулися спільним листом до керівництва Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та президента Міжнародної федерації дзюдо, у якому висловили рішучий протест проти рішення Виконавчого комітету Міжнародної федерації дзюдо дозволити білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях під національною символікою.
"Починаючи з 1 червня 2025 року, це рішення дозволяє білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях під національною символікою. Українська сторона вважає такі дії неприпустимими, оскільки вони суперечать базовим принципам справедливості, відповідальності та солідарності у світовому спортивному русі, а також Рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року", - йдеться у повідомленні Мінспорту.
Зокрема, у листі зазначено конкретні приклади порушень: допуск спортсменів Александра Сидорика та Ягора Варапаєва, які є членами спортивного клубу Збройних сил Білорусі та брали участь у змаганнях у Росії після початку повномасштабної війни.
Українська сторона наголошує, що держави-агресорки використовують спорт не для діалогу та єдності, а як інструмент пропаганди.
"Тому закликають перевірити факти участі білоруських спортсменів, переглянути рішення про їхній допуск до змагань та дотримуватися рекомендацій МОК щодо недопущення спортсменів з країн-агресорів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 29 травня Федерація дзюдо України заявила, що бойкотуватиме чемпіонат світу через рішення допустити на турнір представників Білорусі, який відбудеться з 13 по 19 червня 2025 року в місті Будапешт, Угорщина.