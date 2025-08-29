Україна закликає МОК не допустити російську лучницю Гомбоєву до участі в чемпіонаті світу

Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України (НОК) та Українська федерація стрільби з лука звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації стрільби з лука з офіційною позицією щодо недопуску Світлани Гомбоєвої до участі у чемпіонаті світу зі стрільби з лука, який відбудеться з 5 по 12 вересня 2025 року в місті Кванджу (Республіка Корея).

Згідно з повідомленням Мінспорту, підставою для звернення стало рішення World Archery допустити росіянку до участі у чемпіонаті світу.

Зазначається, що Гомбоєва: у 2022 році незаконно відвідала тимчасово окуповану територію АР Крим; була учасницею пропагандистського заходу в Алушті, організованого для тренувань лучників із тимчасово окупованих територій Донецька, Луганська та Криму; є активною членкинею військового спортивного клубу ЦСКА, що безпосередньо суперечить рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року.

"Україна закликає перевірити наведені у листі факти та вжити заходів, щоб не допустити участі Світлани Гомбоєвої у чемпіонаті світу зі стрільби з лука", - наголосили у відомстві.