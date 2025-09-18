Інтерфакс-Україна
18:12 18.09.2025

Україна закликає відсторонити російських "нейтральних" атлетів від участі у ЧС з веслувального слалому

Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України (НОК) та Федерація каное України звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації каное із закликом не допустити участі атлетів із Росії у Чемпіонаті світу з веслувального слалому, який відбудеться 29 вересня – 4 жовтня 2025 року у Пенріті (Австралія).

“Підставою для звернення стало рішення Міжнародної федерації каное допустити російських спортсменів до змагань — попри наявність фактів їхньої участі в пропагандистських заходах або належності до силових структур РФ”, - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що серед заявлених учасників: Алсу Міназова, яка брала участь у публічних заходах із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та главою Республіки Башкортостан (РФ) Радієм Хабіровим; Павел Котов та Александр Харламцев, які  є членами спортивного клубу ЦСКА, безпосередньо пов’язаного з російською армією та воєнною агресією проти України.

Українська сторона наголошує, що це порушує рекомендації МОК, так як нейтральний статус не може надаватися спортсменам, які пов’язані з армією або підтримують агресію публічно.

