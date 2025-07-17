Інтерфакс-Україна
Події
18:43 17.07.2025

Угорщина заборонила в’їзд до країни трьом високопоставленим українським військовим

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Уряд Угорщини заборонив в’їзд на територію країни трьом українським військовим високого рангу, яких офіційний Будапешт називає відповідальними за примусову мобілізацію, яка, як вважають угорські посадовці, призвела до смерті мобілізованого угорця, який є громадянином України і, як стверджують у Будапешті, громадянином Угорщини, повідомляє угорське видання Orosz Hírek. 

Як повідомив очільник МЗС Петер Сіярто, Угорщина вимагає включити цих посадовців до санкційного списку ЄС. Підставою для застосування обмежень стала смерть мобілізованого українського військовослужбовця Йосипа Шебештеня. Влада Угорщини стверджує, що Шебештеня, який є громадянином України та етнічним угорцем, "забили у ТЦК". Україна ці звинувачення відкинула.

"Вчора в Брюсселі ми ініціювали включення трьох високопоставлених українських військових до санкційного списку Євросоюзу. Ми запропонували внести до цього списку начальника управління персоналу Штабу командування Сухопутних військ ЗСУ (Віталія Ткаченка — ІФ-У), командувача військ ОК "Захід" (Володимира Шведюка — ІФ-У) та директора департаменту мобілізації МОУ (Романа Юзвенка — ІФ-У). Поки цього не сталося, сьогодні ми вжили заходів щодо заборони в'їзд цих трьох осіб на територію Угорщини", — заявив угорський міністр.

На запитання журналістів Сіярто також заявив, що у разі "замороження" угорсько-українських відносин Київ опиниться у складному становищі, адже Угорщина нині є найбільшим постачальником електроенергії до сусідньої країни, а також щорічно постачає в Україну сотні мільйонів кубометрів природного газу.

"Тож Україна справді була б у великій біді, якби ці зв’язки перервалися", — попередив він він.

Як повідомлялося, речник МЗС України Георгій Тихий 11 липня, коментуючи інцидент, який стався на Закарпатті, сказав, що "заяви керівництва Угорщини стосовно трагедії, що сталася, про мобілізацію в Україні, є маніпулятивними. Вони абсолютно спотворюють реальну ситуацію, підіграють Росії в її пропаганді". В МЗС нагадали Угорщині, що "причиною мобілізації в Україні є російська агресія, і оминати цей факт є абсурдом". "Ми хочемо також нагадати угорській стороні, що в умовах постійної російської загрози, кожен українець, зокрема і угорського походження , забов’язаний захищати свої домівки, життя своїх рідних і суверенітет своєї держави", - наголосив Тихий.

"Хочу привернути увагу до заяви Сухопутних військ, в якій достатньо детально викладена інформація про те, що відбулося, і хочу наголосити, що наші Сухопутні війська висловили співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця, який проходив службу в одному з підрозділів. Важлива цитата з цієї заяви, що ""Ми відкриті до прозорого вивчення обставин цієї ситуації в межах законодавства України та підтримуємо принцип невтручання у внутрішні справи суверенних держав". Мені здається, що це достатньо вичерпна реакція на ті заяви, які йдуть з угорської сторони там немає ніякого замовчування", — зазначив він.

Як повідомлялось, заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр заявив про виклик посла України в Будапешті через смерть українського військовослужбовця угорської національності, яка, за його твердженням, начебто сталася внаслідок побиття під час мобілізації.

В свою чергу, в командуванні Сухопутних військ ЗСУ висловили співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця Йосипа Шебештеня, і зазначили, що той є громадянином України, був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби, і з 15 червня проходив підготовку в одній з військових частин.

"18 червня 2025 року він самовільно залишив розташування військової частини, без зброї, що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування. В подальшому з’ясовано, що 24.06.2025 року громадянин Шебештень Й.Й. особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської ЦРЛ, де останньому було встановлено діагноз: гостра реакція на стрес та проведено госпіталізацію на стаціонарне лікування до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове (згідно медичної карти стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень при обстеженні не виявлено). Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті, яка настала 06.07.2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство", - йдеться в повідомленні.

В Сухопутних військах категорично відкинули припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК та СП чи інших посадових осіб ЗСУ і заявили про відкритість до прозорого вивчення обставин ситуації.

Теги: #угорщина #військовослужбовці #заборона

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