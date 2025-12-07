Інтерфакс-Україна
18:14 07.12.2025

Четверо цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів та атака БпЛА в Сумській області - ОВА

Четверо цивільних отримали травми й поранення внаслідок атак російських БпЛА та артобстрілів, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у телеграм-каналі у неділю.

"Цілий день росія продовжує атакувати громади Сумщини. Внаслідок ворожих атак сьогодні постраждали четверо цивільних. У Сумській громаді через атаки ворожих БпЛА поранені 12-річна дитина та 57-річний чоловік. Також по медичну допомогу звернулася 25-річна жінка, яка постраждала під час збиття російських безпілотників. У Краснопільській громаді внаслідок ворожого обстрілу поранений 52-річний чоловік. Наразі його госпіталізують до лікарні", - написав Григоров у Телеграм.

