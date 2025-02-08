В Україні в найближчі дві доби без опадів, на дорогах ожеледиця

В неділю, 9 лютого, в Україні без опадів, на дорогах північних, східних та більшості центральних областей місцями ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу. У західних та південних областях від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

В Києві без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 3-5° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 9 лютого в Києві була зафіксована в 1990 році і склала 8,3° тепла, найнижча вночі – 32,2° нижче нуля в 1929 році.

В понеділок, 10 лютого, в Україні без опадів. На дорогах, крім більшості західних і південних областей, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу. Вдень 1-6° морозу, у західних та південних областях від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла.

В Києві без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 3-5° морозу.